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Крид пошутил над Волочковой на отдыхе - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
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Крид пошутил над Волочковой на отдыхе
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе - РИА Новости, 18.05.2022
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе
Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:32
2022-05-18T10:32
шоубиз
знаменитости
егор крид
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее неестественно длинные ноги и слишком худая фигура.Крид, у которого накануне премии "Жара" появилась простуда на лице, восхитился танцовщицей.Ранее поклонники удивились чрезмерной любвеобильности балерины, которая проводит отпуск с новым возлюбленным.
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знаменитости, егор крид, анастасия волочкова, шоу-бизнес
10:32 18.05.2022
 
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе

Крид пошутил над Волочковой на отдыхе в теплой стране

© Фото : Warner Music RussiaЕгор Крид
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Warner Music Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее неестественно длинные ноги и слишком худая фигура.
Крид, у которого накануне премии "Жара" появилась простуда на лице, восхитился танцовщицей.

"На носу премия, а на губах простуда с двух сторон. Как всегда вовремя. Но ничего сегодня не сравнится с новой фотографией Волочковой", – написал артист.

Ранее поклонники удивились чрезмерной любвеобильности балерины, которая проводит отпуск с новым возлюбленным.
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