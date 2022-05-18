https://ria.ru/20220518/krid-1789170352.html

Крид пошутил над Волочковой на отдыхе

Крид пошутил над Волочковой на отдыхе - РИА Новости, 18.05.2022

Крид пошутил над Волочковой на отдыхе

Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:32

2022-05-18T10:32

2022-05-18T10:32

шоубиз

знаменитости

егор крид

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее неестественно длинные ноги и слишком худая фигура.Крид, у которого накануне премии "Жара" появилась простуда на лице, восхитился танцовщицей.Ранее поклонники удивились чрезмерной любвеобильности балерины, которая проводит отпуск с новым возлюбленным.

https://ria.ru/20220517/volochkova-1789074545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, егор крид, анастасия волочкова, шоу-бизнес