https://ria.ru/20220518/krid-1789170352.html
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе - РИА Новости, 18.05.2022
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе
Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:32
2022-05-18T10:32
2022-05-18T10:32
шоубиз
знаменитости
егор крид
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Егор Крид пошутил над Анастасией Волочковой, которая сейчас отдыхает в теплой стране. Балерина разместила в социальных сетях фотографию, на которой у нее неестественно длинные ноги и слишком худая фигура.Крид, у которого накануне премии "Жара" появилась простуда на лице, восхитился танцовщицей.Ранее поклонники удивились чрезмерной любвеобильности балерины, которая проводит отпуск с новым возлюбленным.
https://ria.ru/20220517/volochkova-1789074545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, егор крид, анастасия волочкова, шоу-бизнес
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе
Крид пошутил над Волочковой на отдыхе в теплой стране