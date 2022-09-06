https://ria.ru/20220906/satanist-1814923523.html

"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям

"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям - РИА Новости, 06.09.2022

"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям

Агрессивного мужчину, назвавшегося "сатанистом", задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:18

2022-09-06T18:18

2022-09-06T18:18

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

религия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Агрессивного мужчину, назвавшегося "сатанистом", задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.При патрулировании сотрудники Росгвардии получили информацию, что в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Через две минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал правонарушителя, который забежал в храм и размахивал увесистой палкой, пытаясь ударить прихожан."Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма", - отметили в Росгвардии. На видео задержания, распространенном пресс-службой Росгвардии, молодой человек утверждает, что он "сатанист" и его целью было убийство батюшки.

https://ria.ru/20210820/satanisty-1746598723.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), религия