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"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям - РИА Новости, 06.09.2022
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"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям
"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям - РИА Новости, 06.09.2022
"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям
Агрессивного мужчину, назвавшегося "сатанистом", задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:18
2022-09-06T18:18
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Агрессивного мужчину, назвавшегося "сатанистом", задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.При патрулировании сотрудники Росгвардии получили информацию, что в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Через две минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал правонарушителя, который забежал в храм и размахивал увесистой палкой, пытаясь ударить прихожан."Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма", - отметили в Росгвардии. На видео задержания, распространенном пресс-службой Росгвардии, молодой человек утверждает, что он "сатанист" и его целью было убийство батюшки.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), религия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Религия
18:18 06.09.2022
 
"Сатанист" ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям

В Петербурге задержали мужчину, называвшего себя сатанистом и угрожавшего служителям храма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Агрессивного мужчину, назвавшегося "сатанистом", задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
При патрулировании сотрудники Росгвардии получили информацию, что в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Через две минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал правонарушителя, который забежал в храм и размахивал увесистой палкой, пытаясь ударить прихожан.
"Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма", - отметили в Росгвардии. На видео задержания, распространенном пресс-службой Росгвардии, молодой человек утверждает, что он "сатанист" и его целью было убийство батюшки.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа 2021, 18:12
В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Религия
 
 
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