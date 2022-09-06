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Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган

Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.09.2022

Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:01

2022-09-06T12:01

2022-09-06T13:35

владимир путин

турция

россия

цены на нефть

в мире

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира Путина."У нас нет трудностей в связи с газом. Запад на самом деле пожинает свои плоды. Отношение Запада, позиция к уважаемому Путину, санкции привели к этому. ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.По его словам, российский лидер использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии Запада. Кроме того, Эрдоган предсказал, что Европу ожидают тяжелые зимние месяцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, турция, россия, цены на нефть, в мире, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии