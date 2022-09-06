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Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.09.2022
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Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.09.2022
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:01
2022-09-06T13:35
владимир путин
турция
россия
цены на нефть
в мире
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира Путина."У нас нет трудностей в связи с газом. Запад на самом деле пожинает свои плоды. Отношение Запада, позиция к уважаемому Путину, санкции привели к этому. ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.По его словам, российский лидер использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии Запада. Кроме того, Эрдоган предсказал, что Европу ожидают тяжелые зимние месяцы.
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владимир путин, турция, россия, цены на нефть, в мире, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Турция, Россия, Цены на нефть, В мире, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
12:01 06.09.2022 (обновлено: 13:35 06.09.2022)
 
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган

Эрдоган: санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьезным проблемам предстоящей зимой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира Путина.
"У нас нет трудностей в связи с газом. Запад на самом деле пожинает свои плоды. Отношение Запада, позиция к уважаемому Путину, санкции привели к этому. ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.
По его словам, российский лидер использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии Запада.
Кроме того, Эрдоган предсказал, что Европу ожидают тяжелые зимние месяцы.
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