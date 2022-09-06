https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814782613.html
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.09.2022
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:01
2022-09-06T12:01
2022-09-06T13:35
владимир путин
турция
россия
цены на нефть
в мире
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg
АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, попав в энергетический кризис, "пожинает плоды" санкций в отношении России и президента Владимира Путина."У нас нет трудностей в связи с газом. Запад на самом деле пожинает свои плоды. Отношение Запада, позиция к уважаемому Путину, санкции привели к этому. ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.По его словам, российский лидер использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии Запада. Кроме того, Эрдоган предсказал, что Европу ожидают тяжелые зимние месяцы.
https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_239c8e0614485de64ee5a7399ca4849b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, турция, россия, цены на нефть, в мире, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Турция, Россия, Цены на нефть, В мире, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
12:01 06.09.2022 (обновлено: 13:35 06.09.2022)
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
Эрдоган: санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьезным проблемам предстоящей зимой