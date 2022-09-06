https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814743497.html

Москва рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения, заявили в МИД

Москва рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022

Москва рассматривает ответ Прибалтике на визовые ограничения, заявили в МИД

Москва рассматривает взвешенно и без эмоций ответ Прибалтике на визовые ограничения для россиян, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:47

2022-09-06T09:47

2022-09-06T10:35

сергей беляев

россия

москва

эстония

совет федерации рф

евросоюз

санкции в отношении россии

урмас рейнсалу

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва рассматривает взвешенно и без эмоций ответ Прибалтике на визовые ограничения для россиян, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Особое усердие на этом направлении демонстрируют прибалтийские республики, стремящиеся всеми мыслимыми и немыслимыми способами "наказать" Россию за защиту своих законных интересов. Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер", - отметил дипломат."Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций – с учетом проживающей в Латвии и Эстонии большой группы наших соотечественников. В настоящее время готовятся законодательные документы об условиях дальнейшего въезда и пребывания иностранцев в России", - подчеркнул он в интервью агентству.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.

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москва

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей беляев, россия, москва, эстония, совет федерации рф, евросоюз, санкции в отношении россии, урмас рейнсалу, арвидас анушаускас, в мире, новости - туризм