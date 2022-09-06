https://ria.ru/20220906/rossiya-1814907927.html

В Совбезе прокомментировали идею признать Россию спонсором терроризма

В Совбезе прокомментировали идею признать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022

В Совбезе прокомментировали идею признать Россию спонсором терроризма

Инициативы признать Россию государством-спонсором терроризма исходят от по всей видимости потерявших разум людей и призваны компенсировать им разочарование... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:33

2022-09-06T17:33

2022-09-06T17:33

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Инициативы признать Россию государством-спонсором терроризма исходят от по всей видимости потерявших разум людей и призваны компенсировать им разочарование результатами антироссийских санкций, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков."Что касается инициатив о признании России государством-спонсором терроризма, то я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли", - сказал Коков в интервью "Российской газете".По его словам, те, кем движет "навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности", полностью игнорируют международные правовые нормы и здравый смысл. "Подобные инициативы, видимо, призваны как-то отвлечь и компенсировать разочарование результатами принятых санкционных мер в отношении нашей страны", - добавил Коков."Хотел бы обратить внимание на последовательную и юридически обоснованную позицию нашей страны по данному вопросу, согласно которой мы выступаем против доктрины "государственного терроризма", используемой некоторыми странами для оправдания незаконного вмешательства во внутренние дела других государств, а также относим терроризм и связанные с ним деяния к категории общеуголовных преступлений. Кстати, такая позиция поддерживается и международными судами", - отметил замсекретаря Совбеза.Резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, в июле принял Сенат США. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но исходят из того, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. По его словам, присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.В конечном счете в минувший понедельник президент Штатов Джо Байден ответил отрицательно на прямой вопрос журналистов, считает ли он необходимым включить Россию в список государств-спонсоров терроризма.

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814755323.html

https://ria.ru/20220905/ssha-1814632776.html

https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юрий коков, совет безопасности рф, сша, государственный департамент сша