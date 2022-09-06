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В Ассоциации юристов объяснили, почему накапливать юани не лучшая идея - РИА Новости, 06.09.2022
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Восточный экономический форум
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В Ассоциации юристов объяснили, почему накапливать юани не лучшая идея
В Ассоциации юристов объяснили, почему накапливать юани не лучшая идея - РИА Новости, 06.09.2022
В Ассоциации юристов объяснили, почему накапливать юани не лучшая идея
Резервы РФ стоит хранить не в валюте и золоте, а в "землях и кирпичах", считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:08
2022-09-06T21:45
экономика
россия
владивосток
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация юристов россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Резервы РФ стоит хранить не в валюте и золоте, а в "землях и кирпичах", считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев."Когда мы выбираем концепцию, в чем все-таки держать, в юанях там, в золоте, может быть, в этой ситуации лучше в землях и кирпичах держать резервы страны", - сказал он, выступая на сессии "Экономические войны как оружие подавления суверенитета" на полях Восточного экономического форума. "Нам нужно с вами дороги строить, транспортное, воздушное производство... Важно, чтобы в этот период турбуленций и изменений, чтобы не прогореть", - добавил он.При этом, по словам Груздева, накапливать юань - не самая лучшая идея. "Вот что вы с юанем будете делать? Если вы на этот юань купить не можете ничего. Китайский производитель не очень сильно то и готов заключать контракт с нашими импортерами в юанях. Это в первую очередь им не нужно. Они все равно ориентируются на китайский доллар", - добавил он.К тому же, отметил он, сложности с юанем могут возникнуть и при конвертации. "На что вы юани будете менять, если вам завтра нужно будет их продать? На доллары, на евро вы не можете поменять, потому что счета ЦБ, Минфина РФ, они заморожены", - пояснил он.Как указал Груздев, сегодня многие, в том числе западные швейцарские банки, принимают рубли. "Вы можете платить безграничный объем в рублях. Кстати, на это не действуют ограничения ЦБ. Физическое лицо может 1 миллион долларов в месяц переводить, а рублей - хоть 100 миллиардов рублей переводите... Проблем нет никаких", - отметил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, владивосток, центральный банк рф (цб рф), ассоциация юристов россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ассоциация юристов России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
16:08 06.09.2022 (обновлено: 21:45 06.09.2022)
 
В Ассоциации юристов объяснили, почему накапливать юани не лучшая идея

Глава Ассоциации юристов Груздев: резервы России нужно хранить в "землях и кирпичах"

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Резервы РФ стоит хранить не в валюте и золоте, а в "землях и кирпичах", считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Когда мы выбираем концепцию, в чем все-таки держать, в юанях там, в золоте, может быть, в этой ситуации лучше в землях и кирпичах держать резервы страны", - сказал он, выступая на сессии "Экономические войны как оружие подавления суверенитета" на полях Восточного экономического форума. "Нам нужно с вами дороги строить, транспортное, воздушное производство... Важно, чтобы в этот период турбуленций и изменений, чтобы не прогореть", - добавил он.
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При этом, по словам Груздева, накапливать юань - не самая лучшая идея. "Вот что вы с юанем будете делать? Если вы на этот юань купить не можете ничего. Китайский производитель не очень сильно то и готов заключать контракт с нашими импортерами в юанях. Это в первую очередь им не нужно. Они все равно ориентируются на китайский доллар", - добавил он.
К тому же, отметил он, сложности с юанем могут возникнуть и при конвертации. "На что вы юани будете менять, если вам завтра нужно будет их продать? На доллары, на евро вы не можете поменять, потому что счета ЦБ, Минфина РФ, они заморожены", - пояснил он.
Как указал Груздев, сегодня многие, в том числе западные швейцарские банки, принимают рубли. "Вы можете платить безграничный объем в рублях. Кстати, на это не действуют ограничения ЦБ. Физическое лицо может 1 миллион долларов в месяц переводить, а рублей - хоть 100 миллиардов рублей переводите... Проблем нет никаких", - отметил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Восточный экономический форумЭкономикаРоссияВладивостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ассоциация юристов РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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