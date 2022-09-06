Рейтинг@Mail.ru
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/raport-1814761305.html
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева - РИА Новости, 06.09.2022
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:46
2022-09-06T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Как утверждается, документ за авторством "командира подразделения Александра Коваленко" обнаружили во время разведки на оставленных солдатами ВСУ позициях."Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава", — заявили в ведомстве.Когда именно нашли донесение, не уточняется.Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами занята вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика
10:46 06.09.2022 (обновлено: 18:57 06.09.2022)
 
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева

Росгвардейцы нашли в Лисичанске донесение украинского офицера о больших потерях ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Как утверждается, документ за авторством "командира подразделения Александра Коваленко" обнаружили во время разведки на оставленных солдатами ВСУ позициях.
"Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава", — заявили в ведомстве.
Когда именно нашли донесение, не уточняется.
Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами занята вся территория ЛНР.
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Опасно теперь везде". С чем столкнулись жители Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала