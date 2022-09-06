https://ria.ru/20220906/raport-1814761305.html

В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева

В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева - РИА Новости, 06.09.2022

В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева

Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:46

2022-09-06T10:46

2022-09-06T18:57

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Как утверждается, документ за авторством "командира подразделения Александра Коваленко" обнаружили во время разведки на оставленных солдатами ВСУ позициях."Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава", — заявили в ведомстве.Когда именно нашли донесение, не уточняется.Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами занята вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лисичанск, луганская народная республика