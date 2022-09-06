https://ria.ru/20220906/raport-1814761305.html
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева - РИА Новости, 06.09.2022
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:46
2022-09-06T10:46
2022-09-06T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске под Луганском "рапорт одного из украинских командиров о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат", об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Как утверждается, документ за авторством "командира подразделения Александра Коваленко" обнаружили во время разведки на оставленных солдатами ВСУ позициях."Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава", — заявили в ведомстве.Когда именно нашли донесение, не уточняется.Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами занята вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика
10:46 06.09.2022 (обновлено: 18:57 06.09.2022)
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
Росгвардейцы нашли в Лисичанске донесение украинского офицера о больших потерях ВСУ