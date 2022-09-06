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Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны - РИА Новости, 06.09.2022
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:56
2022-09-06T21:24
сергей шойгу
владимир путин
русский (остров)
приморский край
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
россия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — заявил журналистам представитель Кремля.Песков отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов, а также представители четырех ведущих предприятий ОПК. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.
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сергей шойгу, владимир путин, русский (остров), приморский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, безопасность
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Русский (остров), Приморский край, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Россия, Безопасность
08:56 06.09.2022 (обновлено: 21:24 06.09.2022)
 
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны

Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на полигоне Сергеевский

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью стратегических командно-штабных учений войск "Восток-2022"
Президент России Владимир Путин наблюдает за финальной частью стратегических командно-штабных учений войск Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — заявил журналистам представитель Кремля.
Песков отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов, а также представители четырех ведущих предприятий ОПК. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.
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Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе
 
Сергей ШойгуВладимир ПутинРусский (остров)Приморский крайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)РоссияБезопасность
 
 
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