https://ria.ru/20220906/putin-1814728902.html
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны - РИА Новости, 06.09.2022
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:56
2022-09-06T08:56
2022-09-06T21:24
сергей шойгу
владимир путин
русский (остров)
приморский край
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россия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — заявил журналистам представитель Кремля.Песков отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов, а также представители четырех ведущих предприятий ОПК. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, владимир путин, русский (остров), приморский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, безопасность
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Русский (остров), Приморский край, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Россия, Безопасность
08:56 06.09.2022 (обновлено: 21:24 06.09.2022)
Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны
Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на полигоне Сергеевский