https://ria.ru/20220906/putin-1814728902.html

Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны

Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны - РИА Новости, 06.09.2022

Путин проводит закрытое совещание с представителями Минобороны

Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:56

2022-09-06T08:56

2022-09-06T21:24

сергей шойгу

владимир путин

русский (остров)

приморский край

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

россия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на полигон Сергеевский, где российский лидер в том числе проводит совещание с представителями Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны", — заявил журналистам представитель Кремля.Песков отметил, что на мероприятии присутствуют глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, руководитель Генштаба Валерий Герасимов, а также представители четырех ведущих предприятий ОПК. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что совещание проходит в закрытом режиме.

https://ria.ru/20220905/naturalisty-1814521713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, владимир путин, русский (остров), приморский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф), россия, безопасность