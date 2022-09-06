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Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814851091.html
Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами
Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами - РИА Новости, 06.09.2022
Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами
Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:44
2022-09-06T16:16
туризм
владимир путин
россия
путешествия
москва
санкт-петербург
дальний восток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".Он отметил, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан.По его словам, нужно сделать так, чтобы граждане России могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться со столичными городами: Москвой и Санкт-Петербургом и другими культурными и историческими центрами России, с уникальной природой, в том числе с природой Дальнего Востока и русского севера.
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Путин: путешествия должны быть доступны людям с разными доходами
Путин: путешествия должны быть доступны людям с разными доходами
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владимир путин, россия, путешествия, москва, санкт-петербург, дальний восток, общество, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Путешествия, Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Общество, Новости - Туризм
14:44 06.09.2022 (обновлено: 16:16 06.09.2022)
 
Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

Путин призвал сделать путешествия по России доступными для людей с разными доходами

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".
Он отметил, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан.
"Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", - сказал Путин.
По его словам, нужно сделать так, чтобы граждане России могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться со столичными городами: Москвой и Санкт-Петербургом и другими культурными и историческими центрами России, с уникальной природой, в том числе с природой Дальнего Востока и русского севера.
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