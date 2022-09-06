https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814851091.html

Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами - РИА Новости, 06.09.2022

Путин призвал сделать путешествия доступными для людей с разными доходами

Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:44

2022-09-06T14:44

2022-09-06T16:16

туризм

владимир путин

россия

путешествия

москва

санкт-петербург

дальний восток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ".Он отметил, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан.По его словам, нужно сделать так, чтобы граждане России могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться со столичными городами: Москвой и Санкт-Петербургом и другими культурными и историческими центрами России, с уникальной природой, в том числе с природой Дальнего Востока и русского севера.

https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html

россия

москва

санкт-петербург

дальний восток

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Путин: путешествия должны быть доступны людям с разными доходами Путин: путешествия должны быть доступны людям с разными доходами 2022-09-06T14:44 true PT0M20S

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владимир путин, россия, путешествия, москва, санкт-петербург, дальний восток, общество, новости - туризм