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Путин поддержал идею создания туристической полиции - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/politsiya-1814907358.html
Путин поддержал идею создания туристической полиции
Путин поддержал идею создания туристической полиции - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поддержал идею создания туристической полиции
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:30
2022-09-06T17:30
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. Президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие.Глава Дагестана Сергей Меликов заметил, что такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России, а глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым."Я ничего против не имею, тем более, если это не влечен увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за", - сказал Путин.
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
17:30 06.09.2022
 
Путин поддержал идею создания туристической полиции

Президент Путин поручил проработать вопрос о создании туристической полиции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.
Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. Президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие.
Глава Дагестана Сергей Меликов заметил, что такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России, а глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым.
"Я ничего против не имею, тем более, если это не влечен увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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