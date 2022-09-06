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При обстреле харьковского Изюма погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/pogibshie-1814925904.html
При обстреле харьковского Изюма погибли два человека
При обстреле харьковского Изюма погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2022
При обстреле харьковского Изюма погибли два человека
Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:24
2022-09-06T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
ситуация в днр и лнр
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, во вторник утром Изюм подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. Отмечается, что удары были по частному сектору, для этого военные использовали РСЗО."В результате двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. Среди погибших был ветеран Великой Отечественной войны Александр Рудановский. Первого октября мужчине должно было исполниться 96 лет", - сообщили в администрации.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html
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в мире, изюм (город), ситуация в днр и лнр, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
18:24 06.09.2022 (обновлено: 19:08 06.09.2022)
 
При обстреле харьковского Изюма погибли два человека

При обстреле харьковского Изюма погибли два человека, в том числе 95-летний ветеран

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкИзюм после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
Изюм после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Изюм после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, во вторник утром Изюм подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. Отмечается, что удары были по частному сектору, для этого военные использовали РСЗО.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Основатель Pink Floyd считает, что Украиной правят радикальные националисты
"В результате двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. Среди погибших был ветеран Великой Отечественной войны Александр Рудановский. Первого октября мужчине должно было исполниться 96 лет", - сообщили в администрации.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

Скульптурная композиция в городе Изюм
1 из 10

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В результате обстрелов город был практически разрушен.

Женщина неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
2 из 10

В результате обстрелов город был практически разрушен.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

Разрушенное здание автовокзала в городе Изюм
3 из 10

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

Колонна автомобилей войск специального назначения ВС РФ неподалеку от города Изюм
4 из 10

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

Разрушенные после обстрелов со стороны ВСУ здания неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
5 из 10

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

Город Изюм после обстрелов ВСУ
6 из 10

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Важной задачей стало разминирование территории.

Частично разрушенный Мемориал славы на горе Кременец
7 из 10

Важной задачей стало разминирование территории.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр неподалеку от города Изюм
8 из 10

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

Здание в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
9 из 10

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

Военная техника неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
10 из 10

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
1 из 10

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
2 из 10

В результате обстрелов город был практически разрушен.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
3 из 10

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 10

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 10

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
7 из 10

Важной задачей стало разминирование территории.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
9 из 10

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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