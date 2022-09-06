https://ria.ru/20220906/pogibshie-1814925904.html

При обстреле харьковского Изюма погибли два человека

При обстреле харьковского Изюма погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2022

При обстреле харьковского Изюма погибли два человека

Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:24

2022-09-06T18:24

2022-09-06T19:08

специальная военная операция на украине

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изюм (город)

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Двое жителей харьковского Изюма, в том числе 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, погибли в результате массированного обстрела, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, во вторник утром Изюм подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. Отмечается, что удары были по частному сектору, для этого военные использовали РСЗО."В результате двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. Среди погибших был ветеран Великой Отечественной войны Александр Рудановский. Первого октября мужчине должно было исполниться 96 лет", - сообщили в администрации.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220906/uoters-1814839793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, изюм (город), ситуация в днр и лнр, украина, россия, вооруженные силы украины