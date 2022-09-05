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Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/izyum-1814487971.html
Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов
Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов - РИА Новости, 05.09.2022
Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов
В Харьковской области сообщили о новом обстреле жилых кварталов Изюма украинскими войсками. Как выглядит город, удары по которому не прекращаются, — в фотоленте РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:55
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фото
специальная военная операция на украине
изюм (город)
ситуация в днр и лнр
обстрелы
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В Харьковской области сообщили о новом обстреле жилых кварталов Изюма украинскими войсками. Как выглядит город, удары по которому не прекращаются, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, изюм (город), ситуация в днр и лнр, обстрелы
Фото, Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Ситуация в ДНР и ЛНР, обстрелы
17:55 05.09.2022 (обновлено: 18:05 05.09.2022)
 

Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов

Читать ria.ru в
В Харьковской области сообщили о новом обстреле жилых кварталов Изюма украинскими войсками. Как выглядит город, удары по которому не прекращаются, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

Скульптурная композиция в городе Изюм
1 из 10

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В результате обстрелов город был практически разрушен.

Женщина неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
2 из 10

В результате обстрелов город был практически разрушен.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

Разрушенное здание автовокзала в городе Изюм
3 из 10

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

Колонна автомобилей войск специального назначения ВС РФ неподалеку от города Изюм
4 из 10

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

Разрушенные после обстрелов со стороны ВСУ здания неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
5 из 10

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

Город Изюм после обстрелов ВСУ
6 из 10

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Важной задачей стало разминирование территории.

Частично разрушенный Мемориал славы на горе Кременец
7 из 10

Важной задачей стало разминирование территории.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр неподалеку от города Изюм
8 из 10

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

Здание в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
9 из 10

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

Военная техника неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
10 из 10

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Специальная военная операция на УкраинеФотоИзюм (город)Ситуация в ДНР и ЛНРобстрелы
 
 
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