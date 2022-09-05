Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов
Изюм — третий по величине город в Харьковской области.
Изюм — третий по величине город в Харьковской области.
В результате обстрелов город был практически разрушен.
В результате обстрелов город был практически разрушен.
Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.
Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.
В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.
В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.
В городе много объектов, которые предстоит восстановить.
В городе много объектов, которые предстоит восстановить.
Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.
Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.
Важной задачей стало разминирование территории.
Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.
Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.
По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.
По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.
Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.
Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.