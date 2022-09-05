https://ria.ru/20220905/izyum-1814487971.html

Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов

Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов - РИА Новости, 05.09.2022

Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов

В Харьковской области сообщили о новом обстреле жилых кварталов Изюма украинскими войсками. Как выглядит город, удары по которому не прекращаются, — в фотоленте РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:55

2022-09-05T17:55

2022-09-05T18:05

фото

специальная военная операция на украине

изюм (город)

ситуация в днр и лнр

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814481924_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8efaa8d8c31e174a66149fcdc07e5ad0.jpg

В Харьковской области сообщили о новом обстреле жилых кварталов Изюма украинскими войсками. Как выглядит город, удары по которому не прекращаются, — в фотоленте Ria.ru.

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, изюм (город), ситуация в днр и лнр, обстрелы