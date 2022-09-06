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ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе - РИА Новости, 06.09.2022
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ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе
ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе - РИА Новости, 06.09.2022
ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе
Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) выпустил первую партию котельного оборудования в новом технологическом комплексе, он обеспечит водогрейными... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:41
2022-09-06T15:42
омская область
экономика
технологии
андрей турчак
александр бурков
россия
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ОМСК, 6 сен – РИА Новости. Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) выпустил первую партию котельного оборудования в новом технологическом комплексе, он обеспечит водогрейными котлами потребности Амурского газохимического комплекса, сообщает облправительство.Продукцию предприятия, где завершился выпуск первой партии оборудования в новом технологическом комплексе, во вторник оценили первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков, гендиректор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов."Омский завод инновационных технологий всегда идет вперед: новая продукция, новая номенклатура. И, самое главное, что работает свое конструкторское бюро, своя наука, свои специалисты, конструкторы, которые создают новый продукт. И это предприятие как никто было готово к программе импортозамещения", - сказал Бурков.По словам главы региона, важно, чтобы крупные государственные корпорации видели отечественного производителя и могли дать возможность принимать участие в различных конкурсах и поставках. Он отметил, что ОмЗИТ со своим брендом Lavart уже представлен, в том числе за рубежом, к примеру, в Узбекистане."Уникальное предприятие, уникальный коллектив, уникальные технологии. Этот завод лишний раз подтверждает тезис нашего президента, что наука не должна отрываться от жизни. С точки зрения импортозамещения, которым все так активно занимаются, этот вопрос здесь решен уже давно. Практически 100% продукции, которую производит предприятие, — отечественная продукция", - сказал в свою очередь Андрей Турчак, отметив, что у компании "прекрасное будущее".Омский завод инновационных технологий разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой Lavart. Основная линейка выпускаемой продукции включает современные водогрейные и паровые котлы, работающие на газообразном и жидком видах топлива. Технологическое оснащение предприятия соответствует уровню европейских производителей, а с вводом новых мощностей омский завод по уровню технологий и объему выпуска промышленного котельного оборудования выходит на ведущие позиции. Так, ОмЗИТ обеспечит водогрейными котлами 25SWD потребности Амурского газохимического комплекса.
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экономика, технологии, андрей турчак, александр бурков, россия, омская область, узбекистан, совет федерации рф, единая россия, газпром межрегионгаз
Омская область , Экономика, Технологии, Андрей Турчак, Александр Бурков, Россия, Омская область, Узбекистан, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Газпром межрегионгаз
15:41 06.09.2022 (обновлено: 15:42 06.09.2022)
 

ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ночной Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 сен – РИА Новости. Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) выпустил первую партию котельного оборудования в новом технологическом комплексе, он обеспечит водогрейными котлами потребности Амурского газохимического комплекса, сообщает облправительство.
Продукцию предприятия, где завершился выпуск первой партии оборудования в новом технологическом комплексе, во вторник оценили первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков, гендиректор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов.
"Омский завод инновационных технологий всегда идет вперед: новая продукция, новая номенклатура. И, самое главное, что работает свое конструкторское бюро, своя наука, свои специалисты, конструкторы, которые создают новый продукт. И это предприятие как никто было готово к программе импортозамещения", - сказал Бурков.
По словам главы региона, важно, чтобы крупные государственные корпорации видели отечественного производителя и могли дать возможность принимать участие в различных конкурсах и поставках. Он отметил, что ОмЗИТ со своим брендом Lavart уже представлен, в том числе за рубежом, к примеру, в Узбекистане.
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"Уникальное предприятие, уникальный коллектив, уникальные технологии. Этот завод лишний раз подтверждает тезис нашего президента, что наука не должна отрываться от жизни. С точки зрения импортозамещения, которым все так активно занимаются, этот вопрос здесь решен уже давно. Практически 100% продукции, которую производит предприятие, — отечественная продукция", - сказал в свою очередь Андрей Турчак, отметив, что у компании "прекрасное будущее".
Омский завод инновационных технологий разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой Lavart. Основная линейка выпускаемой продукции включает современные водогрейные и паровые котлы, работающие на газообразном и жидком видах топлива. Технологическое оснащение предприятия соответствует уровню европейских производителей, а с вводом новых мощностей омский завод по уровню технологий и объему выпуска промышленного котельного оборудования выходит на ведущие позиции. Так, ОмЗИТ обеспечит водогрейными котлами 25SWD потребности Амурского газохимического комплекса.

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