https://ria.ru/20220906/omsk-1814869407.html

ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе

ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе - РИА Новости, 06.09.2022

ОмЗИТ выпустил первую партию котлов в новом технологическом комплексе

Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) выпустил первую партию котельного оборудования в новом технологическом комплексе, он обеспечит водогрейными... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:41

2022-09-06T15:41

2022-09-06T15:42

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ОМСК, 6 сен – РИА Новости. Омский завод инновационных технологий (ОмЗИТ) выпустил первую партию котельного оборудования в новом технологическом комплексе, он обеспечит водогрейными котлами потребности Амурского газохимического комплекса, сообщает облправительство.Продукцию предприятия, где завершился выпуск первой партии оборудования в новом технологическом комплексе, во вторник оценили первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков, гендиректор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов."Омский завод инновационных технологий всегда идет вперед: новая продукция, новая номенклатура. И, самое главное, что работает свое конструкторское бюро, своя наука, свои специалисты, конструкторы, которые создают новый продукт. И это предприятие как никто было готово к программе импортозамещения", - сказал Бурков.По словам главы региона, важно, чтобы крупные государственные корпорации видели отечественного производителя и могли дать возможность принимать участие в различных конкурсах и поставках. Он отметил, что ОмЗИТ со своим брендом Lavart уже представлен, в том числе за рубежом, к примеру, в Узбекистане."Уникальное предприятие, уникальный коллектив, уникальные технологии. Этот завод лишний раз подтверждает тезис нашего президента, что наука не должна отрываться от жизни. С точки зрения импортозамещения, которым все так активно занимаются, этот вопрос здесь решен уже давно. Практически 100% продукции, которую производит предприятие, — отечественная продукция", - сказал в свою очередь Андрей Турчак, отметив, что у компании "прекрасное будущее".Омский завод инновационных технологий разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой Lavart. Основная линейка выпускаемой продукции включает современные водогрейные и паровые котлы, работающие на газообразном и жидком видах топлива. Технологическое оснащение предприятия соответствует уровню европейских производителей, а с вводом новых мощностей омский завод по уровню технологий и объему выпуска промышленного котельного оборудования выходит на ведущие позиции. Так, ОмЗИТ обеспечит водогрейными котлами 25SWD потребности Амурского газохимического комплекса.

https://ria.ru/20220906/omsk-1814783454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, андрей турчак, александр бурков, россия, омская область, узбекистан, совет федерации рф, единая россия, газпром межрегионгаз