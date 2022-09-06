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Пригород Омска подключили к газу - РИА Новости, 06.09.2022
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Омская область
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Пригород Омска подключили к газу
Пригород Омска подключили к газу - РИА Новости, 06.09.2022
Пригород Омска подключили к газу
Распределительный газопровод ввели в строй в пригороде Омска – селе Лузино по президентской программе догазификации, подключено первое домовладение, сообщает во РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:03
2022-09-06T12:03
омская область
андрей турчак
омская область
россия
омск
совет федерации рф
единая россия
газпром межрегионгаз
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ОМСК, 6 сен – РИА Новости. Распределительный газопровод ввели в строй в пригороде Омска – селе Лузино по президентской программе догазификации, подключено первое домовладение, сообщает во вторник облправительство.Жителей Лузинского сельского поселения с приходом сетевого газа поздравили зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов."Лузинское сельское поселение включилось в программу социальный догазификации, инициированной президентом Владимиром Владимировичем Путиным и партией "Единая Россия". В рамках этой программы сегодня люди получают бесплатную возможность получения газа возле своего участка", - сказал Бурков.Губернатор отметил, что со своей стороны правительство Омской области утвердило 13 категорий льготников, которым компенсируют часть затрат на проведение газа по своему участку непосредственно в дом."Главное, что сегодня туда включены все пенсионеры по старости, ветераны войны, многодетные семьи, семьи, которые имеют инвалидов. Это те люди, которым мы готовы помочь и компенсировать часть затрат. Поэтому, действительно, предстоит еще большая, огромная работа для того, чтобы газифицировать те тысячи домов, от хозяев которых уже поступили заявки единому газовому оператору", - сказал глава региона.Андрей Турчак сообщил, что на сегодняшний день заключены уже 5300 договоров подключения к газу и для Омской области это не предел, уже 1100 домовладений получили подвод газа до границ своего земельного участка. Он отметил, что по уже заключенным договорам до конца текущего года все обязательства должны быть исполнены."Очень важно, что Омская область приняла на своем региональном уровне меры поддержки, и хотел бы поблагодарить и депутатов, и команду губернатора: эти меры поддержки совсем недавно были увеличены до 90 тысяч рублей на одно домовладение. Мы договорились по всей стране в ходе осенней сессии в наших региональных парламентах решения по расширению категорий граждан, которые эту поддержку могут и должны получать, будут обязательно приняты", - сказал Турчак.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/gazprom-1814757086.html
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андрей турчак, омская область, россия, омск, совет федерации рф, единая россия, газпром межрегионгаз, общество, александр бурков
Омская область , Андрей Турчак, Омская область, Россия, Омск, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Газпром межрегионгаз, Общество, Александр Бурков
12:03 06.09.2022
 
Пригород Омска подключили к газу

Пригород Омска подключили к газу по программе догазификации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Газовая конфорка. Архивное фото
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ОМСК, 6 сен – РИА Новости. Распределительный газопровод ввели в строй в пригороде Омска – селе Лузино по президентской программе догазификации, подключено первое домовладение, сообщает во вторник облправительство.
Жителей Лузинского сельского поселения с приходом сетевого газа поздравили зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов.
"Лузинское сельское поселение включилось в программу социальный догазификации, инициированной президентом Владимиром Владимировичем Путиным и партией "Единая Россия". В рамках этой программы сегодня люди получают бесплатную возможность получения газа возле своего участка", - сказал Бурков.
Губернатор отметил, что со своей стороны правительство Омской области утвердило 13 категорий льготников, которым компенсируют часть затрат на проведение газа по своему участку непосредственно в дом.
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"Главное, что сегодня туда включены все пенсионеры по старости, ветераны войны, многодетные семьи, семьи, которые имеют инвалидов. Это те люди, которым мы готовы помочь и компенсировать часть затрат. Поэтому, действительно, предстоит еще большая, огромная работа для того, чтобы газифицировать те тысячи домов, от хозяев которых уже поступили заявки единому газовому оператору", - сказал глава региона.
Андрей Турчак сообщил, что на сегодняшний день заключены уже 5300 договоров подключения к газу и для Омской области это не предел, уже 1100 домовладений получили подвод газа до границ своего земельного участка. Он отметил, что по уже заключенным договорам до конца текущего года все обязательства должны быть исполнены.
"Очень важно, что Омская область приняла на своем региональном уровне меры поддержки, и хотел бы поблагодарить и депутатов, и команду губернатора: эти меры поддержки совсем недавно были увеличены до 90 тысяч рублей на одно домовладение. Мы договорились по всей стране в ходе осенней сессии в наших региональных парламентах решения по расширению категорий граждан, которые эту поддержку могут и должны получать, будут обязательно приняты", - сказал Турчак.
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Омская областьАндрей ТурчакОмская областьРоссияОмскСовет Федерации РФЕдиная РоссияГазпром межрегионгазОбществоАлександр Бурков
 
 
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