https://ria.ru/20220906/obmen-1814968064.html
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился - РИА Новости, 06.09.2022
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился
Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:01
2022-09-06T22:01
2022-09-06T22:03
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
джон салливан
россия
сша
сергей лавров
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на брифинге замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, джон салливан, россия, сша, сергей лавров, виктор бут
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Джон Салливан, Россия, США, Сергей Лавров, Виктор Бут
22:01 06.09.2022 (обновлено: 22:03 06.09.2022)
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился
Госдеп: диалог с Россией по обмену заключенными продолжается после отъезда Салливана