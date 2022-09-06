https://ria.ru/20220906/obmen-1814968064.html

Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился

Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился - РИА Новости, 06.09.2022

Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился

Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:01

2022-09-06T22:01

2022-09-06T22:03

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

джон салливан

россия

сша

сергей лавров

виктор бут

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на брифинге замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

https://ria.ru/20220811/obmen-1808830816.html

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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, джон салливан, россия, сша, сергей лавров, виктор бут