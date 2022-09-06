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Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился - РИА Новости, 06.09.2022
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Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился - РИА Новости, 06.09.2022
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился
Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:01
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в мире
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на брифинге замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, джон салливан, россия, сша, сергей лавров, виктор бут
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Джон Салливан, Россия, США, Сергей Лавров, Виктор Бут
22:01 06.09.2022 (обновлено: 22:03 06.09.2022)
 
Госдеп: диалог США и России по обмену заключенными не остановился

Госдеп: диалог с Россией по обмену заключенными продолжается после отъезда Салливана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги США и России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Диалог между Россией и США по вопросу обмена заключенными не остановился после отъезда американского посла Джона Салливана из Москвы, заявил во вторник на брифинге замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.
"Правительство США продолжает призывать Россию освободить незаконно осужденных Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Обсуждения (после отбытия Салливана) продолжаются", - заявил он.
По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:09
МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными
 
В миреБриттни ГрайнерПол УиланДжон СалливанРоссияСШАСергей ЛавровВиктор Бут
 
 
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