В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
МИД: ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения в них вооружений
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны", - сказал он в интервью агентству.
Москва неоднократно заявляла, что "превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира", отметил Беляев.
"Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе", - добавил он.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.