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В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 06.09.2022
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В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 06.09.2022
В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:48
2022-09-06T10:48
сергей беляев
россия
швеция
финляндия
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны", - сказал он в интервью агентству.Москва неоднократно заявляла, что "превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира", отметил Беляев."Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе", - добавил он.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814260547.html
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
россия
швеция
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сергей беляев, россия, швеция, финляндия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Беляев, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:48 06.09.2022
 
В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

МИД: ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от размещения в них вооружений

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны", - сказал он в интервью агентству.
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Москва неоднократно заявляла, что "превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира", отметил Беляев.
"Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе", - добавил он.
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Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
Сергей БеляевРоссияШвецияФинляндияНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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