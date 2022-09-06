https://ria.ru/20220906/nato-1814761955.html

В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД рассказали, каким будет ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

2022-09-06T10:48

сергей беляев

россия

швеция

финляндия

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Ответ России на угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны", - сказал он в интервью агентству.Москва неоднократно заявляла, что "превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира", отметил Беляев."Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе", - добавил он.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814260547.html

https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей беляев, россия, швеция, финляндия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)