https://ria.ru/20220906/mir-1814876566.html
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин - РИА Новости, 06.09.2022
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин
Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:04
2022-09-06T16:04
2022-09-06T16:11
вашингтон (штат)
политика
вячеслав володин
китай
брикс
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сша
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС, прошедшим в режиме видеоконференции."Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - заявил Володин.Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны участие принимают спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии.
https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), политика, вячеслав володин, китай, брикс, россия, сша
Вашингтон (штат), Политика, Вячеслав Володин, Китай, БРИКС, Россия, США
16:04 06.09.2022 (обновлено: 16:11 06.09.2022)
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин
Володин: мир устал от Вашингтона, навязывающего невыгодное сотрудничество во всех сферах