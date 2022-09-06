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Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин - РИА Новости, 06.09.2022
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Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин - РИА Новости, 06.09.2022
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин
Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:04
2022-09-06T16:11
вашингтон (штат)
политика
вячеслав володин
китай
брикс
россия
сша
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС, прошедшим в режиме видеоконференции."Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - заявил Володин.Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны участие принимают спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии.
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вашингтон (штат), политика, вячеслав володин, китай, брикс, россия, сша
Вашингтон (штат), Политика, Вячеслав Володин, Китай, БРИКС, Россия, США
16:04 06.09.2022 (обновлено: 16:11 06.09.2022)
 
Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин

Володин: мир устал от Вашингтона, навязывающего невыгодное сотрудничество во всех сферах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС, прошедшим в режиме видеоконференции.
"Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - заявил Володин.
Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны участие принимают спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:42
МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США
 
Вашингтон (штат)ПолитикаВячеслав ВолодинКитайБРИКСРоссияСША
 
 
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