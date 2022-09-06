https://ria.ru/20220906/mir-1814876566.html

Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин

Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин - РИА Новости, 06.09.2022

Мир устал от двойных стандартов, навязываемых Вашингтоном, заявил Володин

Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:04

2022-09-06T16:04

2022-09-06T16:11

вашингтон (штат)

политика

вячеслав володин

китай

брикс

россия

сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС, прошедшим в режиме видеоконференции."Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - заявил Володин.Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны участие принимают спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии.

https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html

вашингтон (штат)

китай

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вашингтон (штат), политика, вячеслав володин, китай, брикс, россия, сша