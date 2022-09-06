https://ria.ru/20220906/magaziny-1814722640.html

В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год

В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год - РИА Новости, 06.09.2022

В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год

X5 Group планирует открыть в 2023 году не менее 2 тысяч магазинов, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:14

2022-09-06T08:14

2022-09-06T08:38

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

x5 retail group

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. X5 Group планирует открыть в 2023 году не менее 2 тысяч магазинов, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022.Она уточнила, что в этом году в планах открыть более 1800 магазинов: около 1400 "Пятерочек" и более 400 "Чижиков"."На следующий год у нас тоже очень амбициозный план развития – открыть не менее 2000 магазинов разных форматов, будем оценивать ситуацию при подготовке бюджета следующего года", - сообщила президент группы.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220831/perekrestok-1813338735.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, x5 retail group, экономика