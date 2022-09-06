https://ria.ru/20220906/magaziny-1814722640.html
В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год
В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год - РИА Новости, 06.09.2022
В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год
X5 Group планирует открыть в 2023 году не менее 2 тысяч магазинов, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:14
2022-09-06T08:14
2022-09-06T08:38
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
x5 retail group
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. X5 Group планирует открыть в 2023 году не менее 2 тысяч магазинов, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022.Она уточнила, что в этом году в планах открыть более 1800 магазинов: около 1400 "Пятерочек" и более 400 "Чижиков"."На следующий год у нас тоже очень амбициозный план развития – открыть не менее 2000 магазинов разных форматов, будем оценивать ситуацию при подготовке бюджета следующего года", - сообщила президент группы.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, x5 retail group, экономика
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, X5 Retail Group, Экономика
08:14 06.09.2022 (обновлено: 08:38 06.09.2022)
В X5 Group рассказали о планах по открытию магазинов на 2023 год
Президент X5 Group: компания планирует открыть минимум две тысячи магазинов в 2023 году