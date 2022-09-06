https://ria.ru/20220906/lobacheva-1814713747.html

Екатерина Лобачева: собственные марки – это ответ на уход западных брендов

Екатерина Лобачева: собственные марки – это ответ на уход западных брендов - РИА Новости, 06.09.2022

Екатерина Лобачева: собственные марки – это ответ на уход западных брендов

Россияне после ажиотажа в марте снизили потребление и стали меньше покупать, однако средний чек остался прежним – с поправкой на возросшую инфляцию, говорит... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:10

2022-09-06T08:10

2022-09-06T08:12

экономика

нидерланды

дальний восток

россия

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

корпорация развития

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Россияне после ажиотажа в марте снизили потребление и стали меньше покупать, однако средний чек остался прежним – с поправкой на возросшую инфляцию, говорит президент X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") Екатерина Лобачева. В интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2022 она поделилась планами компании на этот и следующий год, рассказала, принято ли решение об отказе одного из крупнейших российских ритейлеров от регистрации в Нидерландах, и объяснила, почему необходимо отменить НДС для развития фудшеринга. Беседовала Анна Шавырина.– Какие у компании планы по расширению на Дальний Восток?– На форуме мы подписали соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и планируем выход на Дальний восток в ближайшее время. Собираемся открыть магазины в четырех регионах: Приморский край, Хабаровский и Забайкальский края и Амурская область. Всего планируется открыть около 100 магазинов в 2023 году. Мы также планируем строительство распределительного центра, без него тут никак. В целом объем инвестиций в течение трех лет оцениваем в порядка 10 миллиардов рублей.– В марте Х5 объявляла о прекращении открытия новых магазинов в России, изменилась ли ситуация сейчас? Какие у компании в целом планы по расширению на этот и на следующий год?– Да, в марте мы действительно приостанавливали программы развития и реконструкции магазинов, но на достаточно короткий срок, уже к концу апреля вернулись к открытиям. В этом году мы планируем открыть более 1800 магазинов: около 1400 "Пятерочек" и более 400 "Чижиков". В начале августа мы объявили о решении ускорить развитие "жестких дискаунтеров" "Чижик", увеличив число открытий в этом году до более чем 400 магазинов. Таким образом, к концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать около 500 "жестких дискаунтеров".На следующий год у нас тоже очень амбициозный план развития – открыть не менее 2000 магазинов разных форматов, будем оценивать ситуацию при подготовке бюджета следующего года.– Как обстоят планы по развитию собственных торговых марок (СТМ) магазинов Х5? Какие планы по доле СТМ в ассортименте магазинов в этом и следующем году? Планируете ли вводить ли новые категории или отказаться от старых, если они не эффективны для сети?– Развитие СТМ остается нашим фокусом, мы считаем, что их развитие – это ответ на уход различных брендов, и сейчас это особенно востребовано потребителем. Больше всего представленность СТМ будет в "Чижике": в их планах увеличение доли собственных торговых марок в обороте до 50% к концу текущего года, сейчас уже более 40%. В "Перекрестке" у нас сейчас порядка 18% СТМ, в "Пятерочке" – около 25%.– Нет ли проблем с поставками, дефицита каких-то товаров? Есть категории, где надо экстренно заменить ушедший бренд собственной маркой или новыми поставками?– Ассортимент X5 сейчас стабилен, ассортиментная матрица полностью наполнена всеми позициями, которые нужны нашим покупателям, поставки идут регулярно. Действительно, в марте мы очень хорошо поработали над замещением различных брендов и с помощью введения новых СТМ, и путем более интенсивной работы нашего прямого импорта. Сейчас у нас проблем с наполнением ассортимента нет.– Вернулось ли потребительское поведение россиян к уровню прошлого года или доковидному времени? Как изменился средний чек?– Мы наблюдали изменение потребительского поведения начиная с марта, когда был ажиотажный спрос, и в марте-апреле граждане приобретали товары впрок под влиянием новостей об уходе того или иного бренда. Затем мы видели тренд на снижение спроса, потому что закупленные впрок товары нужно было еще употребить. А сейчас мы вышли на достаточно стабильную для этого периода времени линию потребления. Конечно, нельзя не учитывать инфляцию, и потребительская корзина, и чек видят эти изменения. Количество товаров в чеке чуть сократилось, но не глобально, сам средний чек с учетом инфляции остается таким же.– Какие планы по росту выручки, рентабельности по EBITDA до конца этого года?– На 2022 год компания придерживается ранее заявленного ориентира по EBITDA margin на уровне 7%. Прогноз по выручке и чистой прибыли до конца года мы не раскрываем.– Х5 недавно заявила о запуске программы фудшеринга. Есть ли какие-то первые итоги, с какими проблемами столкнулись?– В конце июля мы запустили фудшеринг в нескольких магазинах Москвы и Челябинска в пилотном режиме, показатели очень хорошие. В среднем каждый пилотный магазин за месяц собирал и передавал нуждающимся более 120 килограммов хлеба. В сентябре мы начнем подключать к проекту супермаркеты "Перекресток" в Москве и Санкт-Петербурге.Конечно, есть и трудности, самое основное для нас сейчас – это продолжить диалог с госорганами о снятии НДС с передаваемых безвозмездно товаров. НДС на больших объемах товаров – существенная цифра, значительно превышающая траты на утилизацию. Последнее время тема отмены НДС часто поднимается, мы считаем, что такое решение действительно бы помогло многим компаниям заниматься фудшерингом системно и в еще больших объемах.– Компания Х5 зарегистрирована в Нидерландах, планируется ли перерегистрация в России?– Мы пока все также зарегистрированы в Нидерландах, но продолжаем изучать различные варианты, пока каких-то конкретных решений нет.– Россия денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Почувствовала ли уже компания это на себе?– Мы не успели ощутить на себе негативный эффект, решение вступило в силу с 2022 года.До декабря 2021 года мы выплатили промежуточные дивиденды, они не подпадали под действие этого соглашения. Финальные дивиденды за 2021 год мы не выплачивали по решению набсовета и за 2022 год тоже пока возможностей осуществить выплаты не видим.– Как сейчас обстоит ситуация с глобальными депозитарными расписками (ГДР) компании, которые "подвисли" на Лондонской бирже? Какие планы по решению этого вопроса в ближайшей перспективе?– Еще в марте наши ГДР, как и акции многих других российских компаний, были заморожены на Лондонской бирже по решению самой биржи, торги ими не осуществляются. Надеемся, что ситуация будет меняться.– Аналитики и эксперты полагали, что компания рассмотрит выход на Гонконгскую биржу. Нет ли таких планов?– Мы рассматриваем и анализируем доступные варианты и пока решений нет. Практически на каждом шаге в процессе перевода листинга сталкиваемся с рядом технических трудностей, которые сейчас просто не преодолеть.

https://ria.ru/20220817/magaziny-1810326250.html

https://ria.ru/20220722/magazin-1804192164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нидерланды, дальний восток, россия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), корпорация развития