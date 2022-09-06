https://ria.ru/20220906/magate-1814948772.html

Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:43

2022-09-06T19:43

2022-09-06T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

вена

россия

украина

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814910248_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_09f5d9766dc8e3bb2607cee2ac6f9643.jpg

ВЕНА, 6 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают обстрелы станции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад агентства.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС."Из доклада следует, что больше всего генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента. В остальных вопросах его оценки носят преимущественно технический характер", - сказал Ульянов.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.

https://ria.ru/20220906/obstrel-1814918411.html

вена

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), вена, россия, украина, магатэ, запорожская аэс, оон