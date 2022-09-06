https://ria.ru/20220906/magate-1814948772.html
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:43
2022-09-06T19:43
2022-09-06T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают обстрелы станции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад агентства.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС."Из доклада следует, что больше всего генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента. В остальных вопросах его оценки носят преимущественно технический характер", - сказал Ульянов.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814918411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:43 06.09.2022 (обновлено: 19:50 06.09.2022)
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Постпред в Вене Ульянов: оценки МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС носят технический характер