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Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/magate-1814948772.html
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС
Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:43
2022-09-06T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
вена
россия
украина
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают обстрелы станции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад агентства.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС."Из доклада следует, что больше всего генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента. В остальных вопросах его оценки носят преимущественно технический характер", - сказал Ульянов.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), вена, россия, украина, магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Вена, Россия, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
19:43 06.09.2022 (обновлено: 19:50 06.09.2022)
 
Постпред в Вене оценил доклад главы МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Постпред в Вене Ульянов: оценки МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС носят технический характер

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Оценки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам миссии агентства на Запорожскую АЭС носят технический характер, наибольшее беспокойство вызывают обстрелы станции, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя доклад агентства.
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий агентства на Украине опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС.
"Из доклада следует, что больше всего генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента. В остальных вопросах его оценки носят преимущественно технический характер", - сказал Ульянов.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 18:04Специальная военная операция на Украине
В МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы ЗАЭС ВСУ, заявили запорожские власти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)ВенаРоссияУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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