Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/magate-1814922707.html
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.09.2022
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС
Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-06T18:14
2022-09-07T03:38
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
энергодар
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_d65728764a8ca59634af2cb73b71cf8e.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС.Угроза безопасностиСреди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Урон нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов. Пострадали также системы смазки одной из турбин, крыши различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.Защитная зонаВ связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС защитную зону. Достичь этой цели можно только при общей договоренности, подчеркивается в докладе.Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.Организация транспортных коридоровМАГАТЭ также призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции. Кроме того, необходимо гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.Помимо этого, специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. Миссия МАГАТЭ подтвердила готовность помочь в этом вопросе.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html
https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html
https://ria.ru/20220905/zaes-1814473558.html
россия
вена
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_f2c56f206babf82ddbd7f3eb2cdefddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
18:14 06.09.2022 (обновлено: 03:38 07.09.2022)
 
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС.

Угроза безопасности

Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Урон нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов. Пострадали также системы смазки одной из турбин, крыши различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.
Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.

"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы", — говорится в документе.

Защитная зона

В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС защитную зону. Достичь этой цели можно только при общей договоренности, подчеркивается в докладе.

"Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — указали авторы доклада.

Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.
Минобороны РФ о высадке наемников и военнослужащих ВСУ в районе ЗАЭС
3 сентября, 13:43
ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Организация транспортных коридоров

МАГАТЭ также призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции. Кроме того, необходимо гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.

"МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры", — подчеркнули в агентстве.

Помимо этого, специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. Миссия МАГАТЭ подтвердила готовность помочь в этом вопросе.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 14:27Специальная военная операция на Украине
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили
На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 11:18
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВенаЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала