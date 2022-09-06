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МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.09.2022

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-06T18:14

2022-09-06T18:14

2022-09-07T03:38

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рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС.Угроза безопасностиСреди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Урон нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов. Пострадали также системы смазки одной из турбин, крыши различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.Защитная зонаВ связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС защитную зону. Достичь этой цели можно только при общей договоренности, подчеркивается в докладе.Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.Организация транспортных коридоровМАГАТЭ также призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции. Кроме того, необходимо гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.Помимо этого, специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. Миссия МАГАТЭ подтвердила готовность помочь в этом вопросе.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814217627.html

https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html

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Станислав Ванд

в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, вена, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"