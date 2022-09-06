18:14 06.09.2022 (обновлено: 03:38 07.09.2022)
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС.
Угроза безопасности
Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Урон нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов. Пострадали также системы смазки одной из турбин, крыши различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.
Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы", — говорится в документе.
Защитная зона
В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС защитную зону. Достичь этой цели можно только при общей договоренности, подчеркивается в докладе.
"Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — указали авторы доклада.
Отмечается, что хотя продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.
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Организация транспортных коридоров
МАГАТЭ также призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции. Кроме того, необходимо гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.
"МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры", — подчеркнули в агентстве.
Помимо этого, специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. Миссия МАГАТЭ подтвердила готовность помочь в этом вопросе.
На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.