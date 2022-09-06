https://ria.ru/20220906/magate-1814916929.html

МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС

МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС

Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:59

2022-09-06T17:59

2022-09-06T18:03

в мире

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энергодар

магатэ

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украина

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии."Несколько раз ЗАЭС полностью или частично теряла электроснабжение за пределами объекта в результате военных действий в этом районе… МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование линии электропитания за пределами объекта было восстановлено в соответствии с проектом и доступно в любое время, и чтобы все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, были прекращены", - говорится в докладе.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814910624.html

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энергодар

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, украина