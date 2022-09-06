17:59 06.09.2022 (обновлено: 18:03 06.09.2022)
МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС
МАГАТЭ призвало прекратить военные действия, которые могут влиять на энергоснабжение ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии.
"Несколько раз ЗАЭС полностью или частично теряла электроснабжение за пределами объекта в результате военных действий в этом районе… МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование линии электропитания за пределами объекта было восстановлено в соответствии с проектом и доступно в любое время, и чтобы все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, были прекращены", - говорится в докладе.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.