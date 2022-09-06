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МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС
МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС
Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:59
2022-09-06T18:03
в мире
рафаэль гросси
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
украина
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии."Несколько раз ЗАЭС полностью или частично теряла электроснабжение за пределами объекта в результате военных действий в этом районе… МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование линии электропитания за пределами объекта было восстановлено в соответствии с проектом и доступно в любое время, и чтобы все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, были прекращены", - говорится в докладе.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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россия
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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, украина
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина
17:59 06.09.2022 (обновлено: 18:03 06.09.2022)
 
МАГАТЭ рекомендовало восстановить линии электропитания за пределами ЗАЭС

МАГАТЭ призвало прекратить военные действия, которые могут влиять на энергоснабжение ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в докладе МАГАТЭ по итогам миссии.
"Несколько раз ЗАЭС полностью или частично теряла электроснабжение за пределами объекта в результате военных действий в этом районе… МАГАТЭ рекомендует, чтобы резервирование линии электропитания за пределами объекта было восстановлено в соответствии с проектом и доступно в любое время, и чтобы все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения, были прекращены", - говорится в докладе.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраина
 
 
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