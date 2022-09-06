https://ria.ru/20220906/magate-1814905085.html

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:22

2022-09-06T17:22

2022-09-06T18:02

в мире

запорожская аэс

магатэ

запорожская область

рафаэль гросси

россия

энергодар

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в докладе агентства по итогам визита миссии.Один из способов избежать кризисной ситуации — создание защитной зоны вокруг станции."Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — говорится в докладе.Миссия МАГАТЭ зафиксировала на станции повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Сотрудники агентства также отметили, что ЗАЭС несколько раз "полностью или частично теряла электроснабжение", и призвали "прекратить все военные действия", которые могут повлиять на работу ее систем.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814831932.html

запорожская область

россия

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина