17:22 06.09.2022 (обновлено: 18:02 06.09.2022)
МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС
МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС опубликовало отчет с призывом прекратить обстрелы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в докладе агентства по итогам визита миссии.
"Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать", — указали авторы документа.
Один из способов избежать кризисной ситуации — создание защитной зоны вокруг станции.
"Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — говорится в докладе.
Миссия МАГАТЭ зафиксировала на станции повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Сотрудники агентства также отметили, что ЗАЭС несколько раз "полностью или частично теряла электроснабжение", и призвали "прекратить все военные действия", которые могут повлиять на работу ее систем.
На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.