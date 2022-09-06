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МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС
МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС
МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:22
2022-09-06T18:02
в мире
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ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в докладе агентства по итогам визита миссии.Один из способов избежать кризисной ситуации — создание защитной зоны вокруг станции."Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — говорится в докладе.Миссия МАГАТЭ зафиксировала на станции повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Сотрудники агентства также отметили, что ЗАЭС несколько раз "полностью или частично теряла электроснабжение", и призвали "прекратить все военные действия", которые могут повлиять на работу ее систем.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
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в мире, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Украина
17:22 06.09.2022 (обновлено: 18:02 06.09.2022)
 
МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС

МАГАТЭ по итогам миссии на ЗАЭС опубликовало отчет с призывом прекратить обстрелы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы избежать повреждений станции, для этого необходима договоренность всех сторон, говорится в докладе агентства по итогам визита миссии.
"Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать", — указали авторы документа.
Один из способов избежать кризисной ситуации — создание защитной зоны вокруг станции.
"Для этого необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — говорится в докладе.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Миссия МАГАТЭ зафиксировала на станции повреждения в том числе спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Сотрудники агентства также отметили, что ЗАЭС несколько раз "полностью или частично теряла электроснабжение", и призвали "прекратить все военные действия", которые могут повлиять на работу ее систем.
На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская областьРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарУкраина
 
 
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