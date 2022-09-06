https://ria.ru/20220906/kvartenga-1814981312.html
Биография Кваси Квартенга
Биография Кваси Квартенга - РИА Новости, 06.09.2022
Биография Кваси Квартенга
Британский политик Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng) родился 26 мая 1975 года в Лондоне. Его родители эмигрировали из Ганы в Великобританию студентами в 1960-х... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:58
2022-09-06T23:58
2022-09-06T23:58
в мире
великобритания
справки
кваси квартенг
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Британский политик Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng) родился 26 мая 1975 года в Лондоне. Его родители эмигрировали из Ганы в Великобританию студентами в 1960-х годах.Окончил Итонский колледж. Изучал классику и историю в Тринити-колледже в Кембридже. Получив стипендию Кеннеди, окончил магистратуру Гарвардского университета в США. В 2000 году получил докторскую степень по экономической истории в Кембриджском университете.Карьеру начинал журналистом, писал колонки для Daily Telegraph. Работал финансовым аналитиком в компании JP Morgan.В 2005 году Кваси Квартенг впервые баллотировался в парламент от округа Брент-Ист, но занял третье место.С 2005 по 2006 год возглавлял один из старейших аналитических центров Великобритании Bow Group.В 2008 году был включен в список консерваторов на выборах в Лондонскую ассамблею, но не прошел (тори удалось обеспечить себе только три места, а он был шестым).В 2010 году был избран в парламент от округа Спелторн (графство Суррей).С 2010 по 2013 год был членом специального комитета по транспорту, в 2013-2014 годах – специального комитета по труду и пенсиям, в 2016-2017 годах – комитета по государственным счетам.В 2015 году был личным парламентским секретарем лидера палаты лордов, в 2017 году стал личным парламентским секретарем канцлера казначейства Филипа Хаммонда.В ноябре 2018 года Кваси Квартенг был парламентским помощником министра по выходу из ЕС.В июле 2019 года при формировании правительства Бориса Джонсона был назначен младшим министром предпринимательства и энергетики.8 января 2021 года был назначен министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии.6 сентября 2022 года Кваси Квартенг был назначен канцлером казначейства (министром финансов) Великобритании в правительстве Лиз Трасс.Стал первым в истории Великобритании чернокожим канцлером казначейства.Кваси Квартенг является автором нескольких книг, в том числе "Призраки империи", "Война и золото" и "Суд над Тэтчер".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, справки, кваси квартенг
В мире, Великобритания, Справки, Кваси Квартенг
Британский политик Кваси Квартенг (Kwasi Kwarteng) родился 26 мая 1975 года
в Лондоне. Его родители эмигрировали из Ганы в Великобританию студентами в 1960-х годах.
Окончил Итонский колледж. Изучал классику и историю в Тринити-колледже в Кембридже. Получив стипендию Кеннеди, окончил магистратуру Гарвардского университета в США. В 2000 году
получил докторскую степень по экономической истории в Кембриджском университете.
Карьеру начинал журналистом, писал колонки для Daily Telegraph. Работал финансовым аналитиком в компании JP Morgan.
В 2005 году Кваси Квартенг впервые баллотировался в парламент от округа Брент-Ист, но занял третье место.
С 2005 по 2006 год возглавлял один из старейших аналитических центров Великобритании Bow Group.
В 2008 году был включен в список консерваторов на выборах в Лондонскую ассамблею, но не прошел (тори удалось обеспечить себе только три места, а он был шестым).
В 2010 году
был избран в парламент от округа Спелторн (графство Суррей).
С 2010 по 2013 год был членом специального комитета по транспорту, в 2013-2014 годах – специального комитета по труду и пенсиям, в 2016-2017 годах – комитета по государственным счетам.
В 2015 году был личным парламентским секретарем лидера палаты лордов, в 2017 году стал личным парламентским секретарем канцлера казначейства Филипа Хаммонда.
В ноябре 2018 года Кваси Квартенг был парламентским помощником министра по выходу из ЕС.
В июле 2019 года
при формировании правительства Бориса Джонсона был назначен младшим министром предпринимательства и энергетики.
8 января 2021 года был назначен министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии.
6 сентября 2022 года
Кваси Квартенг был назначен канцлером казначейства (министром финансов) Великобритании в правительстве Лиз Трасс.
Стал первым в истории Великобритании чернокожим канцлером казначейства.
Кваси Квартенг является автором нескольких книг, в том числе "Призраки империи", "Война и золото" и "Суд над Тэтчер".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников