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Биография Терез Коффи - РИА Новости, 06.09.2022
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Биография Терез Коффи
Биография Терез Коффи - РИА Новости, 06.09.2022
Биография Терез Коффи
Британский политик Терез Коффи (Thérèse Coffey) родилась 18 ноября 1971 года в Ланкашире, училась в католическом колледже Святого Эдуарда в Ливерпуле. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:47
2022-09-06T22:47
справки
в мире
борис джонсон
великобритания
терез коффи
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Британский политик Терез Коффи (Thérèse Coffey) родилась 18 ноября 1971 года в Ланкашире, училась в католическом колледже Святого Эдуарда в Ливерпуле.Окончила Сомервиль-колледж Оксфордского университета, в 1998 году получила докторскую степень по химии в Университетском колледже Лондона.Работала в компании Mars. Получив квалификацию бухгалтера по управленческому учету, занимала должность финансового директора британского отделения корпорации.В 2005 году Коффи впервые баллотировалась в парламент в качестве кандидата от Консервативной партии по избирательному округу Рексхэм в Уэльсе, заняла третье место.В последующем она предприняла несколько неудачных попыток пройти в Европейский парламент.В 2010 году она впервые была избрана в парламент от округа Прибрежный Саффолк, став первой женщиной-депутатом округа.В 2012 году стала личным парламентским секретарем министра по делам предпринимательства Майкла Фэллона.С мая 2015 года по июль 2016 года была заместителем председателя Палаты общин.В июле 2016 года была назначена младшим министром Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в правительстве Терезы Мэй.С 25 июля по 8 сентября 2019 года занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.8 сентября 2019 года была назначена министром труда и пенсий в кабинете Бориса Джонсона. Сохранила свой пост в перестановках в кабинете Бориса Джонсона в феврале 2020 года после выхода Великобритании из ЕС.6 сентября 2022 года вступившая в должность премьера Великобритании Лиз Трасс назначила Терез Коффи вице-премьером и главой Минздрава.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, в мире, борис джонсон, великобритания, терез коффи
Справки, В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Терез Коффи
22:47 06.09.2022
 

Биография Терез Коффи

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Британский политик Терез Коффи (Thérèse Coffey) родилась 18 ноября 1971 года в Ланкашире, училась в католическом колледже Святого Эдуарда в Ливерпуле.
Окончила Сомервиль-колледж Оксфордского университета, в 1998 году получила докторскую степень по химии в Университетском колледже Лондона.
Работала в компании Mars. Получив квалификацию бухгалтера по управленческому учету, занимала должность финансового директора британского отделения корпорации.
В 2005 году Коффи впервые баллотировалась в парламент в качестве кандидата от Консервативной партии по избирательному округу Рексхэм в Уэльсе, заняла третье место.
В последующем она предприняла несколько неудачных попыток пройти в Европейский парламент.
В 2010 году она впервые была избрана в парламент от округа Прибрежный Саффолк, став первой женщиной-депутатом округа.
В 2012 году стала личным парламентским секретарем министра по делам предпринимательства Майкла Фэллона.
С мая 2015 года по июль 2016 года была заместителем председателя Палаты общин.
В июле 2016 года была назначена младшим министром Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в правительстве Терезы Мэй.
С 25 июля по 8 сентября 2019 года занимала пост министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
8 сентября 2019 года была назначена министром труда и пенсий в кабинете Бориса Джонсона. Сохранила свой пост в перестановках в кабинете Бориса Джонсона в феврале 2020 года после выхода Великобритании из ЕС.
6 сентября 2022 года вступившая в должность премьера Великобритании Лиз Трасс назначила Терез Коффи вице-премьером и главой Минздрава.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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