Эксперт назвал сообщения о закупке Россией боеприпасов в КНДР бредом

Публикация New York Times о якобы поставках в Россию северокорейских артиллерийских снарядов и ракет является частью информационной кампании, призванной создать РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:09

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Публикация New York Times о якобы поставках в Россию северокорейских артиллерийских снарядов и ракет является частью информационной кампании, призванной создать впечатление нехватки в России средств для успешного продолжения специальной военной операции, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям"."Бред. У нас очень развитая боеприпасная промышленность, которая работает и выпускает снаряды и ракеты серийно. У нас есть КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", который выпускает зенитные управляемые ракеты, есть концерн "Техмаш", выпускающий широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. У нас все работает давно и серийно", - заявил Леонков.По его словам, в последние годы были обновлены даже боеприпасы на складах длительного хранения – накопленные еще в советское время снаряды с истекающими сроками хранения были заменены на новые и утилизированы."Это такая же попытка вброса якобы от разведки, что и тема с беспилотниками из Ирана. Цель этих вбросов – поддержать тему, что у нас якобы все ракеты закончились", - отметил собеседник.Несостоятельность подобных утверждений, по его мнению, доказывают актуальные события на Николаевско-Криворожском направлении."Там такой расход боеприпасов, который "укропам" даже и не снился, их там просто с землей равняют. Как это возможно, если бы у российской армии не было таких запасов? И такое огневое воздействие по противнику идет сейчас по всей линии соприкосновения", - добавил эксперт.Ранее утверждения New York Times счел смехотворными и другой опрошенный РИА Новости эксперт - доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. По его оценке, это "все равно, что сказать, что США закупают оружие у Парагвая".

Владимир Лаврентьев

