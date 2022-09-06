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Биография Джеймса Клеверли - РИА Новости, 06.09.2022
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Биография Джеймса Клеверли
Биография Джеймса Клеверли - РИА Новости, 06.09.2022
Биография Джеймса Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (James Cleverly) родился 4 сентября 1969 года в Лондоне (Великобритания). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:42
2022-09-06T23:42
справки
в мире
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
лондон
ближний восток
джеймс клеверли
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (James Cleverly) родился 4 сентября 1969 года в Лондоне (Великобритания).Окончил Университет Западного Лондона, где изучал гостиничный и ресторанный менеджмент.В 1988-1989 годах служил в армии.В 1995-2002 годах работал в рекламной компании VNU и других издательствах.В 2002-2003 годах был менеджером по международным продажам в компании VNU.В 2004-2006 годах – руководитель отдела онлайн-продаж в рекламной компании Crimson Publishing, в 2006-2007 годах – руководитель цифровых медиа в компании Caspian Publishing.В 2007 году – соучредитель рекламной компании Point and Fire.В мае 2008 года был избран в Лондонскую ассамблею (выборный орган в Великобритании, являющийся частью Администрации Большого Лондона).В январе 2009 года занимавший тогда пост мэра Лондона Борис Джонсон назначил Джеймса Клеверли послом по делам молодежи.В 2012 году был назначен председателем Лондонской пожарной службы, где провел ряд реформ, позволивших сэкономить деньги и повысить эффективность работы.В 2015 году победил на парламентских выборах в округе Брейнтри от Консервативной партии, в 2017 году был переизбран в парламент.С января 2018 года – заместитель председателя Консервативной партии, с 24 июля 2019 года – председатель Консервативной партии.В апреле-июне 2019 года занимал пост парламентского помощника министра по выходу из Евросоюза.С 24 июля 2019 года по 13 февраля 2020 года был министром без портфеля в правительстве Бориса Джонсона.С 13 февраля 2020 года был государственным министром по делам Ближнего Востока и Северной Африки.С 7 июля 2022 года – министр образования.6 сентября 2022 года назначен министром иностранных дел в правительстве Лиз Трасс.Джеймс Клеверли с 1991 года является офицером территориальной армии (набирается на добровольной основе).Имеет звание подполковника (2015).Женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
великобритания
лондон
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справки, в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, лондон, ближний восток, джеймс клеверли
Справки, В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания, Лондон, Ближний Восток, Джеймс Клеверли
23:42 06.09.2022
 

Биография Джеймса Клеверли

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанк10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне . Архивное фото
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (James Cleverly) родился 4 сентября 1969 года в Лондоне (Великобритания).
Окончил Университет Западного Лондона, где изучал гостиничный и ресторанный менеджмент.
В 1988-1989 годах служил в армии.
В 1995-2002 годах работал в рекламной компании VNU и других издательствах.
В 2002-2003 годах был менеджером по международным продажам в компании VNU.
В 2004-2006 годах – руководитель отдела онлайн-продаж в рекламной компании Crimson Publishing, в 2006-2007 годах – руководитель цифровых медиа в компании Caspian Publishing.
В 2007 году – соучредитель рекламной компании Point and Fire.
В мае 2008 года был избран в Лондонскую ассамблею (выборный орган в Великобритании, являющийся частью Администрации Большого Лондона).
В январе 2009 года занимавший тогда пост мэра Лондона Борис Джонсон назначил Джеймса Клеверли послом по делам молодежи.
В 2012 году был назначен председателем Лондонской пожарной службы, где провел ряд реформ, позволивших сэкономить деньги и повысить эффективность работы.
В 2015 году победил на парламентских выборах в округе Брейнтри от Консервативной партии, в 2017 году был переизбран в парламент.
С января 2018 года – заместитель председателя Консервативной партии, с 24 июля 2019 года – председатель Консервативной партии.
В апреле-июне 2019 года занимал пост парламентского помощника министра по выходу из Евросоюза.
С 24 июля 2019 года по 13 февраля 2020 года был министром без портфеля в правительстве Бориса Джонсона.
С 13 февраля 2020 года был государственным министром по делам Ближнего Востока и Северной Африки.
С 7 июля 2022 года – министр образования.
6 сентября 2022 года назначен министром иностранных дел в правительстве Лиз Трасс.
Джеймс Клеверли с 1991 года является офицером территориальной армии (набирается на добровольной основе).
Имеет звание подполковника (2015).
Женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ миреБорис ДжонсонЛиз ТрассВеликобританияЛондонБлижний ВостокДжеймс Клеверли
 
 
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