https://ria.ru/20220906/kirill-1814843835.html

Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы и сопротивления

Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы и сопротивления - РИА Новости, 06.09.2022

Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы и сопротивления

Москва остается островом свободы и духовного сопротивления богоборчеству и отмене морали в мире, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:25

2022-09-06T14:25

2022-09-06T14:26

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

киев

владимир

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Москва остается островом свободы и духовного сопротивления богоборчеству и отмене морали в мире, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Предстоятель РПЦ во вторник совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В Русской православной церкви 6 сентября отмечают память святителя Петра – митрополита Киевского, Московского и всея Руси, который в начале XIV века на фоне постоянных набегов кочевников на Киев перенес митрополичью кафедру из Киева во Владимир, а в 1325 году – в Москву."Сегодня вручается особенное служение граду сему, стране нашей. Потому что сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе борющихся с Богом, силам, направленным на то, чтобы человек перестал различать добро и зло. И мы должны блюсти эту способность отличать добро от зла, руководствуясь не сиюминутными или политическими интересами, человеческими амбициями, а нравственным законом, который Бог вложил в наши души, природу человека. Дай Бог, чтобы первопрестольный град Москва оставался островом свободы в этом бушующем мире, чтобы именно здесь формировалось здоровое духовное сопротивление попыткам смешивать добро и зло, попыткам отказаться от того, чтобы грех называть грехом, а добродетель – добродетелью", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что в мире из политического лексикона исчезло понятие греха, "потому что вместо различения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная на выбор самого человека, который сам определяет, что для него добро, а что зло"."Когда значительная часть так называемого цивилизованного мира подхватила эти идеи, страна наша, как то было в давние времена, сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению", - пояснил патриарх."Дай Бог, чтобы молитвами святителя Петра, положившего основу церковной жизни в граде Москве, в людях укреплялась вера православная и любовь к Отечеству, способность противостоять соблазнам и козням искусителей, чтобы оставалась живой вера наша, а также независимость и свобода нашего Отечества. Если будет так, то остается надежда на спасение", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, киев, владимир, русская православная церковь