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Почему турецкий Кемер популярен у россиян: экскурсии, развлечения, отели

Почему турецкий Кемер популярен у россиян: экскурсии, развлечения, отели - РИА Новости, 06.09.2022

Почему турецкий Кемер популярен у россиян: экскурсии, развлечения, отели

Еще в середине прошлого века Кемер был тихой, совсем не туристической деревушкой, добирались туда только по воде. Но проложили дорогу, и в город потянулись... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Еще в середине прошлого века Кемер был тихой, совсем не туристической деревушкой, добирались туда только по воде. Но проложили дорогу, и в город потянулись отдыхающие. Сейчас это один из самых активно развивающихся курортов Турции: чистые пляжи, яхты, торговые центры, средиземноморская кухня и яркая ночная жизнь — каждый найдет развлечение по душе. О том, где увидеть подземный огонь, как поплавать с морскими черепахами и какой отель выбрать, чтобы отдых удался, — в материале РИА Новости.Для интровертов и тусовщиков"Кемер — в списке лидеров по Турции у наших клиентов, — рассказывает PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко. — Совокупно на направление приходится около 35 процентов заявок. Вторую строчку занимает Аланья, а замыкает тройку Белек".Больше всего туристов — из России, подтверждает гид Ильяс Кул. Также приезжают из Германии, Ирана, Ирака, Литвы, Чехии и других стран.Отдых здесь выбирают за чистое море, сосны, горы у побережья, объясняет Ольга Иванова, руководитель PR-отдела компании FUN&SUN. А еще — за возможность найти отель по душе. Семейным туристам она рекомендует обратить внимание на Marti Myra Holiday Village5*, Family Club Saphire5*. Персонал свободно говорит по-русски, есть аниматоры.Если любите природу, лучше отъехать чуть подальше от Кемера, например, к подножию горы Тахталы, советуют в Туту.ру. Там прячется Berke Ranch & Nature — отель для ценителей тишины и спокойствия.Активных туристов, для которых шумные вечеринки и громкая музыка — образ жизни, Кемер тоже может порадовать, считает Елизавета Тимошенко. Им понравятся NG Phaselis Bay 5* и Orange Country Kemer 5* (второй — только для гостей старше 18 лет).Цены тоже разные. Один из самых бюджетных вариантов — неделя в трехзвездочном отеле: от 47 тысяч рублей с человека. Если интересует роскошный отдых, можно выбрать люксовую резиденцию с приватными виллами, куда туристов доставляют на вертолетах. Стоимость, указывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева, будет соответствующая — от 900 тысяч на двоих за семь дней.Когда ехатьПляжный сезон длится с середины весны и до поздней осени. Здесь около 300 солнечных дней в году. И не так влажно, как в соседней Анталье, потому что Кемер, а также входящие в его курортную зону поселки Гейнюк, Кириш, Чамьюва, Текирова и Бельдиби с трех сторон окружены горами, защищающими от циклонов и ливней. Есть, правда, и минус: красивый закат поймать не получается, солнце рано уходит за скалы. Сентябрь — самое комфортное время для отдыха, особенно с детьми. Днем не хочется прятаться в номере с кондиционером, температура воздуха держится на отметке +30, вода — уже не парное молоко, охлаждает и бодрит.Кроме того, по словам Ильяса Кула, к концу сентября — октябрю в Кемере не так многолюдно, как в разгар лета. Пляжи и не толькоЗнакомство с городом стоит начать с главной улицы — бульвара Ататюрка. Здесь находится один из символов Кемера — часовая башня. На высоте 13 метров — смотровая площадка. Особенно красиво там вечером, на закате.Спрятаться в тени сосен и пальм можно в парке "Лунный свет". Сюда любят приходить с детьми: на территории есть дельфинарий, мини-зоопарк, несколько спортивных и игровых площадок. А в этнографическом парке "Йорюк" предлагают совершить настоящее путешествие во времени и узнать, как раньше жили турки-кочевники.Лучшее место для фотосессий — морской порт. В Кемере — одна из крупнейших яхтенных гаваней в Турции: к причалу пришвартованы около 200 судов с высокими белыми мачтами, которые так и просятся в объектив камеры. Водные экскурсии вдоль побережья стартуют именно отсюда.Несмотря на обилие отелей с системой "все включено", столики в местных ресторанах не пустуют. За блюдами средиземноморской кухни и панорамными видами на горные долины отправляйтесь в Tahtali, а в Monte Kemer попробуйте кебаб с йогуртовым соусом. Наконец, в Qualista Restaurant Marina закажите блюда из рыбы и морепродуктов.Ну а за душистыми пряностями и свежими фруктами — на рынок. Правда, увидев туристов, предприимчивые продавцы могут завысить цены, так что придется торговаться.Для перемещения по городу Ильяс Кул советует арендовать мопед: успеете посмотреть больше, да и покупки не надо нести на себе.Огонь, сафари и турецкие МальдивыНа мопеде удобно добираться и до близлежащих достопримечательностей, добавляет Ильяс. Например, до древнего города Олимпос в 30 километрах, который еще до нашей эры служил пристанищем для пиратов. Можно посмотреть и гору Тахталы, что в 20 километрах. Однако транспорт придется оставить у подножия: наверх — только пешком или по канатной дороге.Еще одна необычная и овеянная легендами достопримечательность — гора Янарташ, известная как место обитания Химеры — чудовища с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Согласно преданиям, герой по имени Беллерофонт прилетел сюда на крылатом коне Пегасе и поразил зверя из лука. С тех пор Химера прячется внутри горы, иногда выплевывая на поверхность языки пламени.Здесь действительно можно увидеть огонь, который внезапно вспыхивает в разных местах и днем, и ночью. Природа явления на самом деле проста: газ выходит из недр земли наружу и загорается из-за контакта с кислородом.Путешественникам, которые увлекаются трекингом, Дарья Домостроева советует отправиться в поход по древней Ликийской тропе.Любителям активного отдыха понравится сплав по горной реке или сафари по бездорожью в национальном парке — каньоне Кепрюлю с посещением римского каменного моста Олук, руин античного города Сельге и ущелья Тазы-Каньон.Разнообразить досуг также можно дайвингом, конными прогулками и параглайдингом — полетами на крыле без мотора.Из поездок на целый день Ильяс Кул рекомендует выбрать экскурсию на остров Сулуада. "Его называют турецкими Мальдивами", — поясняет он. Сходство есть: нетронутая природа, чистые песчаные пляжи, ярко-бирюзовая вода, в которой можно поплавать рядом с огромными морскими черепахами. Здесь нет отелей, кафе и ресторанов, даже электричества! Безлюдно, встречаются только туристы в составе организованных групп.Предлагают туроператоры и экскурсии на несколько дней. Большой популярностью, по словам Елизаветы Тимошенко, пользуются поездки в Стамбул, в Каппадокию с полетами на воздушных шарах, в Памуккале к геотермальным источникам. А также по маршруту Демре — Мира — Кекова с посещением сразу трех достопримечательностей: ликийских скальных захоронений, затонувшего античного города и церкви, в которой служил Николай Чудотворец.Гуляли всю ночь"Для большинства туристов главный магнит — турецкий шопинг, рыночки и базары, где торгуют лукумом, традиционными сладостями, текстилем, — рассказывает Дарья Домостроева. — Ну и большие моллы, где, помимо местных, представлены бренды, которые ушли из России".В Кемере несколько таких ТЦ. Mona Lisa, славящийся выбором ковров и элитных драгоценностей, Ottimo Kemer, где стоит закупаться изделиями из кожи, и Migros (в трех километрах от города), который объединяет в себе все — от одежды и аксессуаров до электроники и бытовой техники. С утра и до закрытия они — такое же место притяжения, как пляжи.Ночью Кемер тоже не спит. "Здесь очень много молодежи. Город на нее и рассчитан", — говорит Ильяс Кул. Если хотите присоединиться к шумным вечеринкам, гид советует сходить в "Ауру" или "Инферно" — самые знаменитые ночные клубы курорта."Инферно", вмещающий одновременно до 3500 гостей, любят не только местные жители и туристы, но и артисты из России. Тут в разные годы отмечались Джиган, Элджей, Нюша, Елка, группы "Градусы" и "Серебро". Ну и пенные вечеринки, по рассказам туристов, здесь отличные.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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