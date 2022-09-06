https://ria.ru/20220906/kalibr-1814816943.html
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.09.2022
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области
Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку украинских войск на николаево-криворожском направлении, сообщили во вторник в Минобороны России."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на николаево-криворожском направлении", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:24 06.09.2022 (обновлено: 13:33 06.09.2022)
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области
Минобороны: "Калибр" уничтожил украинское хранилище топлива в Днепропетровской области