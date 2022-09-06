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"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/kalibr-1814816943.html
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.09.2022
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области
Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:24
2022-09-06T13:33
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
в мире
вмф рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку украинских войск на николаево-криворожском направлении, сообщили во вторник в Минобороны России."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на николаево-криворожском направлении", - сообщили в Минобороны.
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днепропетровская область, россия, в мире, вмф рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, В мире, ВМФ РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:24 06.09.2022 (обновлено: 13:33 06.09.2022)
 
"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области

Минобороны: "Калибр" уничтожил украинское хранилище топлива в Днепропетровской области

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск крылатой ракеты "Калибр"
Запуск крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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Запуск крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку украинских войск на николаево-криворожском направлении, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на николаево-криворожском направлении", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВ миреВМФ РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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