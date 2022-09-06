https://ria.ru/20220906/kalibr-1814816943.html

"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области

"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.09.2022

"Калибр" уничтожил украинскую нефтебазу в Днепропетровской области

Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:24

2022-09-06T13:24

2022-09-06T13:33

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабли ВМФ России за прошедшие сутки ударом "Калибров" поразили крупное украинское хранилище топлива в Днепропетровской области, снабжавшее горючим группировку украинских войск на николаево-криворожском направлении, сообщили во вторник в Минобороны России."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на николаево-криворожском направлении", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220821/sklad-1811100297.html

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Кирилл Волков

днепропетровская область, россия, в мире, вмф рф, украина, ситуация в днр и лнр