Рейтинг@Mail.ru
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/himars-1814818644.html
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:45
специальная военная операция на украине
россия
в мире
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было сбито 12 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Новая Каховка
13:29 06.09.2022 (обновлено: 13:45 06.09.2022)
 
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС

Минобороны: ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС
Стела у въезда на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела у въезда на Каховскую ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.
Новая Каховка в Херсонской области
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
Глава Новой Каховки назвал жителей города героями
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было сбито 12 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала