https://ria.ru/20220906/himars-1814818644.html
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:29
2022-09-06T13:45
специальная военная операция на украине
россия
в мире
новая каховка
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было сбито 12 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Новая Каховка
13:29 06.09.2022 (обновлено: 13:45 06.09.2022)
ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС
Минобороны: ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС