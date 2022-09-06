https://ria.ru/20220906/himars-1814818644.html

ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС

ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022

ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS в районе Каховской ГЭС

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:29

2022-09-06T13:29

2022-09-06T13:45

специальная военная операция на украине

россия

в мире

новая каховка

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики и 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было сбито 12 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220906/kakhovka-1814766812.html

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новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, новая каховка