https://ria.ru/20220906/grossi-1814971561.html

Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:31

2022-09-06T22:31

2022-09-06T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

энергодар

украина

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.Доклад МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине опубликовали сегодня, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов на ЗАЭС. Гендиректор агентства Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.

https://ria.ru/20220906/zaes-1814918596.html

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