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Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/grossi-1814971561.html
Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T22:31
2022-09-06T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
энергодар
украина
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.Доклад МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине опубликовали сегодня, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов на ЗАЭС. Гендиректор агентства Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке.На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
https://ria.ru/20220906/zaes-1814918596.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
22:31 06.09.2022 (обновлено: 22:47 06.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что не может определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории ЗАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

"Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы следить за военной операцией в регионе, <...> что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала", — подчеркнул он.

Доклад МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине опубликовали сегодня, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов на ЗАЭС. Гендиректор агентства Гросси во вторник проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке.
На прошлой неделе делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси посетила объект, который с марта находится под контролем российских военных. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели гостей по станции и показали следы обстрелов.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 18:05
МАГАТЭ предупредило об опасности обстрелов Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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