13:39 06.09.2022 (обновлено: 15:03 06.09.2022)
Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе "в любой момент"
Эрдоган предупредил Грецию, что может нанести удар в любой момент в случае эскалации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент.
"В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям — Anadolu) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
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По его словам, Турция "подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО". "Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар", — сказал Эрдоган.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше". Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.