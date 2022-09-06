https://ria.ru/20220906/gretsiya-1814823896.html

Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе "в любой момент"

Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе "в любой момент" - РИА Новости, 06.09.2022

Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе "в любой момент"

Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:39

2022-09-06T13:39

2022-09-06T15:03

в мире

греция

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент."В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям — Anadolu) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.По его словам, Турция "подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО". "Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар", — сказал Эрдоган.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным Минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше". Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

https://ria.ru/20220903/gretsiya-1814277846.html

https://ria.ru/20220901/turtsiya-1813670445.html

греция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, греция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган