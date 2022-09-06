https://ria.ru/20220906/gosdep-1814964738.html

Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма

Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022

Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма

США понимали возможность нежелательных последствий в случае признания РФ "страной-спонсором терроризма", заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:39

2022-09-06T21:39

2022-09-06T21:39

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США понимали возможность нежелательных последствий в случае признания РФ "страной-спонсором терроризма", заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.По оценке Вашингтона, подобное назначение могло бы повлиять на доставку помощи Украине, осложнить гуманитарное и продовольственное сотрудничество, подорвать многосторонние антироссиские усилия.Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814755323.html

https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

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в мире, джо байден, россия, сша, государственный департамент сша