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Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
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Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма
Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма
США понимали возможность нежелательных последствий в случае признания РФ "страной-спонсором терроризма", заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:39
2022-09-06T21:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США понимали возможность нежелательных последствий в случае признания РФ "страной-спонсором терроризма", заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.По оценке Вашингтона, подобное назначение могло бы повлиять на доставку помощи Украине, осложнить гуманитарное и продовольственное сотрудничество, подорвать многосторонние антироссиские усилия.Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
https://ria.ru/20220906/rossiya-1814755323.html
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в мире, джо байден, россия, сша, государственный департамент сша
В мире, Джо Байден, Россия, США, Государственный департамент США
21:39 06.09.2022
 
Госдеп: США понимали последствия признания России спонсором терроризма

Госдеп: признание России спонсором терроризма привело бы к нежелательным последствиям

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США понимали возможность нежелательных последствий в случае признания РФ "страной-спонсором терроризма", заявил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.
"Как сказал президент (США Джо Байден - ред.), мы не думаем, что признание страной-спонсором терроризма наиболее эффективный путь привлечения России к ответственности. Такое назначение может повлечь нежелательные последствия для мира и Украины", - сказал Патель на брифинге.
По оценке Вашингтона, подобное назначение могло бы повлиять на доставку помощи Украине, осложнить гуманитарное и продовольственное сотрудничество, подорвать многосторонние антироссиские усилия.
Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Песков прокомментировал отказ Байдена назвать Россию спонсором терроризма
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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