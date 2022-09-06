Рейтинг@Mail.ru
Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/gaz-1814936123.html
Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу
Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 06.09.2022
Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу
Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:47
2022-09-06T18:47
европа
испания
евросоюз
еврокомиссия
газпром
в мире
природный газ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес."Наша страна и Европа готовятся к худшему, а худшее, очевидно, - это полное прекращение поставок российского газа в Европу", - заявил Санчес во время выступления в сенате Испании. Трансляцию выступления вел телеканал RTVE.Ранее министр экологического перехода Испании Тереса Рибера на фоне намерения ЕС ввести ограничения на цену для газа из РФ заявила, что Евросоюз, вероятно, примет комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него. Пресс-секретарь минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Войтех Срнка сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС, курирующие вопросы энергетики, проведут внеочередное заседание в пятницу, 9 сентября в Брюсселе, где обсудят ситуацию с энергоресурсами в Европе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.
https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html
https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html
европа
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_64edac251700d3af91725b3b80271fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, испания, евросоюз, еврокомиссия, газпром, в мире, природный газ, россия
Европа, Испания, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром, В мире, Природный газ, Россия
18:47 06.09.2022
 
Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу

Премьер Испании Санчес заявил о подготовке к прекращению поставок газа из России в Европу

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Наша страна и Европа готовятся к худшему, а худшее, очевидно, - это полное прекращение поставок российского газа в Европу", - заявил Санчес во время выступления в сенате Испании. Трансляцию выступления вел телеканал RTVE.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Вчера, 16:03
Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа
Ранее министр экологического перехода Испании Тереса Рибера на фоне намерения ЕС ввести ограничения на цену для газа из РФ заявила, что Евросоюз, вероятно, примет комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него. Пресс-секретарь минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Войтех Срнка сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС, курирующие вопросы энергетики, проведут внеочередное заседание в пятницу, 9 сентября в Брюсселе, где обсудят ситуацию с энергоресурсами в Европе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 16:38
Forbes: Европу ждет полное опустошение после заявления "Газпрома"
 
ЕвропаИспанияЕвросоюзЕврокомиссияГазпромВ миреПриродный газРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала