https://ria.ru/20220906/gaz-1814936123.html

Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу

Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 06.09.2022

Испания готовится к полному прекращению поставок российского газа в Европу

Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:47

2022-09-06T18:47

2022-09-06T18:47

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Испания готовится к худшему, а именно к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес."Наша страна и Европа готовятся к худшему, а худшее, очевидно, - это полное прекращение поставок российского газа в Европу", - заявил Санчес во время выступления в сенате Испании. Трансляцию выступления вел телеканал RTVE.Ранее министр экологического перехода Испании Тереса Рибера на фоне намерения ЕС ввести ограничения на цену для газа из РФ заявила, что Евросоюз, вероятно, примет комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него. Пресс-секретарь минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Войтех Срнка сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС, курирующие вопросы энергетики, проведут внеочередное заседание в пятницу, 9 сентября в Брюсселе, где обсудят ситуацию с энергоресурсами в Европе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.

https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html

https://ria.ru/20220906/evropa-1814889892.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, испания, евросоюз, еврокомиссия, газпром, в мире, природный газ, россия