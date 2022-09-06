Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает пресс-служба главы региона.
Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума на территории Владивостокского морского торгового порта (входит в Fesco) в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Ранее представители Fesco посещали Татарстан. Они изучают возможность открытия в республике терминально-логистического центра и организации регулярных контейнерных поездов в регион из стран Юго-Восточной Азии с товарами народного потребления, в обратном направлении - с товарами производства предприятий Татарстана.
"Рустам Минниханов принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Казань", - говорится в сообщении.
Регулярный сервис Fesco Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. До сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву. Fesco Kazan Shuttle должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия-Россия, соединяющей регулярные морские линии группы Fesco с российской железнодорожной сетью.
"Сегодня мы дали старт первому поезду, главное - он максимально загружен. Вопрос логистики сегодня особенно актуален для производств. Нам надо смотреть еще шире, помимо стран азиатско-тихоокеанского региона надо рассмотреть рынки Турции, Ирана", - обратил внимание президент Татарстана.
Минниханов подчеркнул, что данное сотрудничество представляет для республики стратегический интерес.
Также было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и транспортной группой Fesco. Используя логистические решения и экспертизу Fesco в области грузоперевозок, стороны планируют организовать регулярные контейнерные сервисы, которые свяжут Татарстан с другими субъектами РФ, а также с Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира. Кроме того, Fesco и правительство Татарстана рассмотрят вопрос развития контейнерных перевозок на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.