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Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан - РИА Новости, 06.09.2022
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https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан - РИА Новости, 06.09.2022
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан
Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:03
2022-09-06T10:03
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
владивосток
юго-восточная азия
поволжье
владивостокский морской торговый порт
fesco
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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает пресс-служба главы региона.Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума на территории Владивостокского морского торгового порта (входит в Fesco) в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Ранее представители Fesco посещали Татарстан. Они изучают возможность открытия в республике терминально-логистического центра и организации регулярных контейнерных поездов в регион из стран Юго-Восточной Азии с товарами народного потребления, в обратном направлении - с товарами производства предприятий Татарстана."Рустам Минниханов принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Казань", - говорится в сообщении.Регулярный сервис Fesco Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. До сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву. Fesco Kazan Shuttle должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия-Россия, соединяющей регулярные морские линии группы Fesco с российской железнодорожной сетью."Сегодня мы дали старт первому поезду, главное - он максимально загружен. Вопрос логистики сегодня особенно актуален для производств. Нам надо смотреть еще шире, помимо стран азиатско-тихоокеанского региона надо рассмотреть рынки Турции, Ирана", - обратил внимание президент Татарстана.Минниханов подчеркнул, что данное сотрудничество представляет для республики стратегический интерес.Также было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и транспортной группой Fesco. Используя логистические решения и экспертизу Fesco в области грузоперевозок, стороны планируют организовать регулярные контейнерные сервисы, которые свяжут Татарстан с другими субъектами РФ, а также с Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира. Кроме того, Fesco и правительство Татарстана рассмотрят вопрос развития контейнерных перевозок на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html
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экономика, рустам минниханов, владивосток, юго-восточная азия, поволжье, владивостокский морской торговый порт, fesco, дальневосточный федеральный университет
Республика Татарстан, Экономика, Рустам Минниханов, Владивосток, Юго-Восточная Азия, Поволжье, Владивостокский морской торговый порт, FESCO, Дальневосточный федеральный университет
10:03 06.09.2022
 
Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан

Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает пресс-служба главы региона.
Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума на территории Владивостокского морского торгового порта (входит в Fesco) в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Ранее представители Fesco посещали Татарстан. Они изучают возможность открытия в республике терминально-логистического центра и организации регулярных контейнерных поездов в регион из стран Юго-Восточной Азии с товарами народного потребления, в обратном направлении - с товарами производства предприятий Татарстана.
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"Рустам Минниханов принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Казань", - говорится в сообщении.
Регулярный сервис Fesco Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. До сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву. Fesco Kazan Shuttle должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия-Россия, соединяющей регулярные морские линии группы Fesco с российской железнодорожной сетью.
"Сегодня мы дали старт первому поезду, главное - он максимально загружен. Вопрос логистики сегодня особенно актуален для производств. Нам надо смотреть еще шире, помимо стран азиатско-тихоокеанского региона надо рассмотреть рынки Турции, Ирана", - обратил внимание президент Татарстана.
Минниханов подчеркнул, что данное сотрудничество представляет для республики стратегический интерес.
Также было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и транспортной группой Fesco. Используя логистические решения и экспертизу Fesco в области грузоперевозок, стороны планируют организовать регулярные контейнерные сервисы, которые свяжут Татарстан с другими субъектами РФ, а также с Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира. Кроме того, Fesco и правительство Татарстана рассмотрят вопрос развития контейнерных перевозок на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Республика ТатарстанЭкономикаРустам МиннихановВладивостокЮго-Восточная АзияПоволжьеВладивостокский морской торговый портFESCOДальневосточный федеральный университет
 
 
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