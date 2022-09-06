https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html

Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан

Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан - РИА Новости, 06.09.2022

Fesco отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Татарстан

Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:03

2022-09-06T10:03

2022-09-06T10:03

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

владивосток

юго-восточная азия

поволжье

владивостокский морской торговый порт

fesco

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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона отправился во вторник из Владивостока в Татарстан в рамках договоренностей правительства республики с транспортной группой Fesco, сообщает пресс-служба главы региона.Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в рамках Восточного экономического форума на территории Владивостокского морского торгового порта (входит в Fesco) в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-президента по линейно-логистическому дивизиону Fesco Германа Маслова. Ранее представители Fesco посещали Татарстан. Они изучают возможность открытия в республике терминально-логистического центра и организации регулярных контейнерных поездов в регион из стран Юго-Восточной Азии с товарами народного потребления, в обратном направлении - с товарами производства предприятий Татарстана."Рустам Минниханов принял участие в отправке контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Казань", - говорится в сообщении.Регулярный сервис Fesco Kazan Shuttle будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарстана и в другие города Поволжья. Время в пути составляет 11 суток. До сегодняшнего дня большинство цепочек поставок проходили через Москву. Fesco Kazan Shuttle должен стать новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия-Россия, соединяющей регулярные морские линии группы Fesco с российской железнодорожной сетью."Сегодня мы дали старт первому поезду, главное - он максимально загружен. Вопрос логистики сегодня особенно актуален для производств. Нам надо смотреть еще шире, помимо стран азиатско-тихоокеанского региона надо рассмотреть рынки Турции, Ирана", - обратил внимание президент Татарстана.Минниханов подчеркнул, что данное сотрудничество представляет для республики стратегический интерес.Также было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарстана и транспортной группой Fesco. Используя логистические решения и экспертизу Fesco в области грузоперевозок, стороны планируют организовать регулярные контейнерные сервисы, которые свяжут Татарстан с другими субъектами РФ, а также с Китаем, странами Юго-Восточной и Южной Азии, Европы и исламского мира. Кроме того, Fesco и правительство Татарстана рассмотрят вопрос развития контейнерных перевозок на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, рустам минниханов, владивосток, юго-восточная азия, поволжье, владивостокский морской торговый порт, fesco, дальневосточный федеральный университет