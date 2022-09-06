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МИД готов возобновить обсуждение темы границы с Эстонией - РИА Новости, 06.09.2022
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МИД готов возобновить обсуждение темы границы с Эстонией
МИД готов возобновить обсуждение темы границы с Эстонией - РИА Новости, 06.09.2022
МИД готов возобновить обсуждение темы границы с Эстонией
Россия готова вернуться к обсуждению с Эстонией темы границы, но ответит незамедлительно, если Таллин решит "перекроить" договор, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:44
2022-09-06T10:48
сергей беляев
россия
эстония
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия готова вернуться к обсуждению с Эстонией темы границы, но ответит незамедлительно, если Таллин решит "перекроить" договор, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Что касается темы пограндоговоров, то мы никогда не были сторонниками радикальных мер. Договоры о границе в том виде, как они были подписаны в 2014 году, нас вполне устраивают: они являются важным инструментом урегулирования пограничных вопросов и обустройства государственной границы с обеих сторон. Мы готовы в любой момент вернуться к обсуждению вопроса об их ратификации на оговоренных при их подписании условиях – нормализация общей атмосферы двусторонних отношений и синхронный процесс принятия в парламентах", - сказал он в интервью агентству."Однако преступать наши национальные интересы мы никому не позволим. Если эстонская сторона решит в одностороннем порядке перекроить эти документы или отозвать свои подписи под ними, наша соответствующая реакция будет незамедлительной", - подчеркнул Беляев.Глава МИД России Сергей Лавров и занимавший тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru &gt;&gt;
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сергей беляев, россия, эстония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Беляев, Россия, Эстония, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:44 06.09.2022 (обновлено: 10:48 06.09.2022)
 
МИД готов возобновить обсуждение темы границы с Эстонией

МИД пообещал незамедлительно ответить, если Эстония решит переписать договор о границе

© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия готова вернуться к обсуждению с Эстонией темы границы, но ответит незамедлительно, если Таллин решит "перекроить" договор, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Что касается темы пограндоговоров, то мы никогда не были сторонниками радикальных мер. Договоры о границе в том виде, как они были подписаны в 2014 году, нас вполне устраивают: они являются важным инструментом урегулирования пограничных вопросов и обустройства государственной границы с обеих сторон. Мы готовы в любой момент вернуться к обсуждению вопроса об их ратификации на оговоренных при их подписании условиях – нормализация общей атмосферы двусторонних отношений и синхронный процесс принятия в парламентах", - сказал он в интервью агентству.
"Однако преступать наши национальные интересы мы никому не позволим. Если эстонская сторона решит в одностороннем порядке перекроить эти документы или отозвать свои подписи под ними, наша соответствующая реакция будет незамедлительной", - подчеркнул Беляев.
Глава МИД России Сергей Лавров и занимавший тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>
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