https://ria.ru/20220906/dzhonson-1814837373.html
Елизавета II приняла отставку Джонсона
Елизавета II приняла отставку Джонсона - РИА Новости, 06.09.2022
Елизавета II приняла отставку Джонсона
Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:07
2022-09-06T14:07
2022-09-06T14:34
елизавета ii
борис джонсон
в мире
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814845855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9caba912e9a6bc2cef8b8dc2d71f83ea.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец.Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал.Вслед за Джонсоном к королеве отправится избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс. От Елизаветы II она выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814845855_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_882426451a4fc240684c571e8e7a8dc8.jpg
Прибытие Бориса Джонсона на аудиенцию с Елизаветой II для утверждения отставки
Королева приняла отставку Джонсона. Он приехал в замок Балморал премьер-министром, уехал - уже нет.
2022-09-06T14:07
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета ii, борис джонсон, в мире, великобритания, лиз трасс
Елизавета II, Борис Джонсон, В мире, Великобритания, Лиз Трасс
14:07 06.09.2022 (обновлено: 14:34 06.09.2022)
Елизавета II приняла отставку Джонсона
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Джонсона