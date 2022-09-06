https://ria.ru/20220906/dzhonson-1814837373.html

Елизавета II приняла отставку Джонсона

Елизавета II приняла отставку Джонсона - РИА Новости, 06.09.2022

Елизавета II приняла отставку Джонсона

Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:07

2022-09-06T14:07

2022-09-06T14:34

елизавета ii

борис джонсон

в мире

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец.Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал.Вслед за Джонсоном к королеве отправится избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс. От Елизаветы II она выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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Прибытие Бориса Джонсона на аудиенцию с Елизаветой II для утверждения отставки Королева приняла отставку Джонсона. Он приехал в замок Балморал премьер-министром, уехал - уже нет. 2022-09-06T14:07 true PT0M45S

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Кирилл Волков

елизавета ii, борис джонсон, в мире, великобритания, лиз трасс