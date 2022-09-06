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Елизавета II приняла отставку Джонсона - РИА Новости, 06.09.2022
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Елизавета II приняла отставку Джонсона
Елизавета II приняла отставку Джонсона - РИА Новости, 06.09.2022
Елизавета II приняла отставку Джонсона
Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:07
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елизавета ii
борис джонсон
в мире
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец.Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал.Вслед за Джонсоном к королеве отправится избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс. От Елизаветы II она выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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Прибытие Бориса Джонсона на аудиенцию с Елизаветой II для утверждения отставки
Королева приняла отставку Джонсона. Он приехал в замок Балморал премьер-министром, уехал - уже нет.
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елизавета ii, борис джонсон, в мире, великобритания, лиз трасс
Елизавета II, Борис Джонсон, В мире, Великобритания, Лиз Трасс
14:07 06.09.2022 (обновлено: 14:34 06.09.2022)
 
Елизавета II приняла отставку Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Джонсона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Букингемский дворец.
Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Джонсон отправился на аудиенцию к королеве Елизавете II в ее резиденцию в Шотландии, замок Балморал.
Вслед за Джонсоном к королеве отправится избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс. От Елизаветы II она выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство.
Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.
По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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Елизавета IIБорис ДжонсонВ миреВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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