https://ria.ru/20220906/dzhonson-1814775420.html
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию - РИА Новости, 06.09.2022
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
2022-09-06T12:05
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию."Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте кота, которое было публиковано во вторник утром после последней речи Джонсона в качестве премьера. Под сообщением также прикреплена фотография, на которой кот Ларри сидит на пороге входной двери в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.До этого в его аккаунте появился коллаж на основе американского сериала "Симпсоны", подписанный словами "Пока-пока Борис". На первой части картинки видно, как Борис Джонсон обращается к некоему персонажу со словами: "Вот и все после трех лет, прощание и (пожелание) удачи?". В ответ на эти слова Джонсона персонаж говорит: "Я не припомню, что сказал "удачи".Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона. Сам Джонсон, произнося свою последнюю речь в качестве премьера, поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит.Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении своей супруги Кэрри Джонсон сразу после произнесения своей последней речи в качестве премьера во вторник утром. Позже он отправился в резиденцию королевы Елизаветы II, где сложит свои обязанности, после чего в должность премьера вступит Трасс.По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811960774.html
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
11:39 06.09.2022 (обновлено: 12:05 06.09.2022)
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию
В аккаунте кота Ларри в Twitter появилось подтверждение, что Джонсон покинул резиденцию
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил
, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию.
"Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте кота, которое было публиковано во вторник утром после последней речи Джонсона в качестве премьера. Под сообщением также прикреплена фотография, на которой кот Ларри сидит на пороге входной двери в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.
До этого в его аккаунте появился коллаж на основе американского сериала "Симпсоны", подписанный словами "Пока-пока Борис". На первой части картинки видно, как Борис Джонсон обращается к некоему персонажу со словами: "Вот и все после трех лет, прощание и (пожелание) удачи?". В ответ на эти слова Джонсона персонаж говорит: "Я не припомню, что сказал "удачи".
Ранее в Twitter-аккаунте кота Ларри с Даунинг-стрит неоднократно появлялись твиты, критикующие и высмеивающие Джонсона. Сам Джонсон, произнося свою последнюю речь в качестве премьера, поблагодарил своего пса Дилина за заботу о нем и его семье, но не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении своей супруги Кэрри Джонсон сразу после произнесения своей последней речи в качестве премьера во вторник утром. Позже он отправился в резиденцию королевы Елизаветы II
, где сложит свои обязанности, после чего в должность премьера вступит Трасс.
По результатам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака
, который получил 60,4 тысячи голосов.
Прежний лидер консерваторов Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании после массовой отставки членов правительства.