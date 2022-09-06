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Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит - РИА Новости, 06.09.2022
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Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит
Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит - РИА Новости, 06.09.2022
Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении своей супруги Кэрри Джонсон. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:06
2022-09-06T12:02
в мире
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении своей супруги Кэрри Джонсон.Незадолго до этого он выступил с последней речью в качестве лидера страны, в которой заявил о поддержке главы британского МИД Лиз Трасс, которая сменит его на посту премьера. Джонсон также призвал консерваторов отложить все разногласия и объединиться вокруг неё.Лиз Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.Она набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту. До нее премьерами Британии были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции.В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220905/otstavka-1814665538.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/trass-1814733504.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, тереза мэй, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Тереза Мэй, Великобритания
11:06 06.09.2022 (обновлено: 12:02 06.09.2022)
 
Джонсон покинул резиденцию премьера на Даунинг-стрит

Джонсон и его супруга Кэрри покинули резиденцию премьера на Даунинг-стрит

© AFP 2022 / Justin TallisБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри покидают резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. 6 сентября 2022
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри покидают резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. 6 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри покидают резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. 6 сентября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в сопровождении своей супруги Кэрри Джонсон.
Незадолго до этого он выступил с последней речью в качестве лидера страны, в которой заявил о поддержке главы британского МИД Лиз Трасс, которая сменит его на посту премьера. Джонсон также призвал консерваторов отложить все разногласия и объединиться вокруг неё.
Лиз Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
Она набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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Трасс станет 15-м премьером для нынешней королевы и третьей женщиной на этом посту. До нее премьерами Британии были Маргарет Тэтчер (1979-1990) и Тереза Мэй (2016-2019).
В 18.30 мск вторника Трасс впервые выступит с речью в качестве премьер-министра перед резиденцией на Даунинг-стрит. Однако из-за прогнозируемого ливня Трасс может выступить и внутри резиденции.
В этот же день, как ожидается, Трасс утвердит состав нового кабинета министров. По сообщениям британских СМИ, новым главой МИД вместо самой Трасс может стать министр образования Джеймс Клеверли, на пост министра финансов может претендовать министр энергетики Квази Квартенг, а министр обороны Бен Уоллес с большой вероятностью сохранит свой пост.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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