08:45 06.09.2022 (обновлено: 10:42 06.09.2022)
В МИД рассказали о возможной реакции Союзного государства на обстрелы Киева
Замглавы МИД Руденко: доктрина союзного государства предусматривает ответ на агрессию
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Доктрина союзного государства России и Белоруссии предусматривает ответ на агрессию в случае применения силы против любой из сторон, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Украинские войска накануне вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, зафиксировано не менее 12 прилетов, разрушено несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Военная доктрина Союзного государства, которая, подчеркну, носит сугубо оборонительный характер, предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, допускает ли Россия возможность задействовать положения военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии после обстрелов Украиной Курской и Белгородской приграничных российских областей.
При этом замминистра подчеркнул, что "принятие соответствующих ответных мер в данном случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии".
"Могу вас заверить, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте и при необходимости дадут отпор любой внешней агрессии. Для этого и создана региональная группировка войск двух стран. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия и Республика Беларусь смогут достойно защитить свой суверенитет и своих граждан", - резюмировал Руденко.