https://ria.ru/20220906/dobrovoltsy-1814768675.html

В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО

В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО - РИА Новости, 06.09.2022

В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО

Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:09

2022-09-06T11:09

2022-09-06T11:13

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии тем, кто хочет поехать на Украину добровольцем, участвовать в СВО."Мы ожидаем, что правительство внесет изменения в трудовое законодательство в Госдуму. Сенаторы их поддержат", - сказала политик.Она также отметила, что "есть поручение президента, и его надо выполнять".По словам парламентария, как только документ будет внесен в Госдуму и поступит в Совет Федерации, "мы сразу приступим к его рассмотрению вместе с органами исполнительной власти".Святенко также отметила, что нужно будет просчитать необходимые средства, обсудить данные поправки по линии Минтруда и Минфина.

https://ria.ru/20220905/dobrovoltsy-1814658389.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, безопасность, россия