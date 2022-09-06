https://ria.ru/20220906/dobrovoltsy-1814768675.html
В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО
В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО - РИА Новости, 06.09.2022
В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО
Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:09
2022-09-06T11:09
2022-09-06T11:13
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии тем, кто хочет поехать на Украину добровольцем, участвовать в СВО."Мы ожидаем, что правительство внесет изменения в трудовое законодательство в Госдуму. Сенаторы их поддержат", - сказала политик.Она также отметила, что "есть поручение президента, и его надо выполнять".По словам парламентария, как только документ будет внесен в Госдуму и поступит в Совет Федерации, "мы сразу приступим к его рассмотрению вместе с органами исполнительной власти".Святенко также отметила, что нужно будет просчитать необходимые средства, обсудить данные поправки по линии Минтруда и Минфина.
https://ria.ru/20220905/dobrovoltsy-1814658389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, безопасность, россия
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия
11:09 06.09.2022 (обновлено: 11:13 06.09.2022)
В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО
В Совфеде поддержат изменения в законы о трудовых гарантиях для добровольцев СВО