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Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы
Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы - РИА Новости, 06.09.2022
Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы
От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться?
2022-09-06T11:00
2022-09-06T11:00
2022-09-06T13:55
это надолго
общество
школы
образование
дизайн
психология
воспитание детей
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Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы
От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться?
audio/mpeg
Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы
От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться?
audio/mpeg
Разобраться в том, как лучше оформить образовательное пространство для детей помогала дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур Московского городского педагогического университета Екатерина Барсукова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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11:00 06.09.2022 (обновлено: 13:55 06.09.2022)
Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы
От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться?