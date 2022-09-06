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Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы

Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы - РИА Новости, 06.09.2022

Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы

От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться?

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

2022-09-06T13:55

это надолго

общество

школы

образование

дизайн

психология

воспитание детей

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Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться? audio/mpeg

Как успеваемость учеников зависит от внешнего вида школы От качества школьного пространства зависит успеваемость, настроение и даже самоощущение учеников. Как выглядят современные школы, развивающие у детей soft skills? Чем должны отличаться места для детей и подростков? И как оформить домашнее рабочее место, которое поможет ребенку лучше учиться? audio/mpeg

Разобраться в том, как лучше оформить образовательное пространство для детей помогала дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур Московского городского педагогического университета Екатерина Барсукова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, школы, образование, дизайн, психология, воспитание детей, аудио, социальный навигатор, сн_образование, мгпу