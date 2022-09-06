https://ria.ru/20220906/brukhunova-1814892423.html
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей - РИА Новости, 06.09.2022
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:54
2022-09-06T16:54
2022-09-06T16:54
шоубиз
татьяна брухунова
евгений петросян
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий в Ессентуках."Приехала я в санаторий, это Ессентуки. <…> Было бы правильно приехать сюда на две недели, но у меня будет только неделя, я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов… Надеюсь, что мне удастся здесь немножечко себя привести в порядок", – сказала Татьяна.Ранее в Сети обеспокоились здоровьем Евгения Петросяна, заподозрив у юмориста проблемы с ногами – на одном из фото пользователи разглядели у него спортивные тейпы. Комик опроверг слухи, заявив, что для своего возраста и его нагрузках, он – спортсмен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна брухунова, евгений петросян
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Евгений Петросян
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
Пользователи Сети испугались за здоровье супруги Петросяна из-за фото с капельницей
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий в Ессентуках.
"Приехала я в санаторий, это Ессентуки. <…> Было бы правильно приехать сюда на две недели, но у меня будет только неделя, я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов… Надеюсь, что мне удастся здесь немножечко себя привести в порядок", – сказала Татьяна.
Ранее в Сети обеспокоились здоровьем Евгения Петросяна, заподозрив у юмориста проблемы с ногами – на одном из фото пользователи разглядели у него спортивные тейпы. Комик опроверг слухи, заявив
, что для своего возраста и его нагрузках, он – спортсмен.