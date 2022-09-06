https://ria.ru/20220906/brukhunova-1814892423.html

Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей

Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей - РИА Новости, 06.09.2022

Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей

Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:54

2022-09-06T16:54

2022-09-06T16:54

шоубиз

татьяна брухунова

евгений петросян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786940513_0:176:1464:1000_1920x0_80_0_0_c1ec16534eeea96312b33a46f92b6d66.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий в Ессентуках."Приехала я в санаторий, это Ессентуки. <…> Было бы правильно приехать сюда на две недели, но у меня будет только неделя, я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов… Надеюсь, что мне удастся здесь немножечко себя привести в порядок", – сказала Татьяна.Ранее в Сети обеспокоились здоровьем Евгения Петросяна, заподозрив у юмориста проблемы с ногами – на одном из фото пользователи разглядели у него спортивные тейпы. Комик опроверг слухи, заявив, что для своего возраста и его нагрузках, он – спортсмен.

https://ria.ru/20220804/petrosyan-1807288641.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

татьяна брухунова, евгений петросян