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Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей - РИА Новости, 06.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220906/brukhunova-1814892423.html
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей - РИА Новости, 06.09.2022
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:54
2022-09-06T16:54
шоубиз
татьяна брухунова
евгений петросян
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий в Ессентуках."Приехала я в санаторий, это Ессентуки. &lt;…&gt; Было бы правильно приехать сюда на две недели, но у меня будет только неделя, я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов… Надеюсь, что мне удастся здесь немножечко себя привести в порядок", – сказала Татьяна.Ранее в Сети обеспокоились здоровьем Евгения Петросяна, заподозрив у юмориста проблемы с ногами – на одном из фото пользователи разглядели у него спортивные тейпы. Комик опроверг слухи, заявив, что для своего возраста и его нагрузках, он – спортсмен.
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татьяна брухунова, евгений петросян
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Евгений Петросян
16:54 06.09.2022
 
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей

Пользователи Сети испугались за здоровье супруги Петросяна из-за фото с капельницей

© Cобчак/TelegramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
© Cобчак/Telegram
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Татьяна Брухунова напугала подписчиков фотографией с капельницей. После многочисленных вопросов она успокоила пользователей, заявив, что отправилась в санаторий в Ессентуках.
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
"Приехала я в санаторий, это Ессентуки. <…> Было бы правильно приехать сюда на две недели, но у меня будет только неделя, я рада и этому. Программа у меня очень активная, я приехала за решением конкретных проблем, вопросов… Надеюсь, что мне удастся здесь немножечко себя привести в порядок", – сказала Татьяна.
Ранее в Сети обеспокоились здоровьем Евгения Петросяна, заподозрив у юмориста проблемы с ногами – на одном из фото пользователи разглядели у него спортивные тейпы. Комик опроверг слухи, заявив, что для своего возраста и его нагрузках, он – спортсмен.
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