https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html

Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами

Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами - РИА Новости, 01.08.2022

Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами

Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:08

2022-08-01T13:08

2022-08-01T13:08

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евгений петросян

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на ногах. В Сети тогда решили, что юморист перестал справляться с физической нагрузкой. Петросян заверил, что с ним все в порядке.Сейчас вместе с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом он отдыхает в Турции. К счастью для артиста, погода на курорте не очень жаркая.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные разбирательства по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес