https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами - РИА Новости, 01.08.2022
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами
Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:08
2022-08-01T13:08
2022-08-01T13:08
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f9874ad347d3bccb4292480aa6b77aa4.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на ногах. В Сети тогда решили, что юморист перестал справляться с физической нагрузкой. Петросян заверил, что с ним все в порядке.Сейчас вместе с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом он отдыхает в Турции. К счастью для артиста, погода на курорте не очень жаркая.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные разбирательства по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_feae716cbc83c7ec444c49ca0925edb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами
Евгений Петросян из Турции прокомментировал слухи о проблемах с ногами
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на ногах. В Сети тогда решили, что юморист перестал справляться с физической нагрузкой. Петросян заверил, что с ним все в порядке.
"Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК – я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона", – написал юморист.
Сейчас вместе с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом он отдыхает в Турции. К счастью для артиста, погода на курорте не очень жаркая.
"Турция нынче пощадила нас – жара умеренная. Медитирую!" – заключил Петросян.
Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные разбирательства по разделу имущества между экс-супругами продолжаются
до сих пор.