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Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами - РИА Новости, 01.08.2022
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами
Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:08
2022-08-01T13:08
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на ногах. В Сети тогда решили, что юморист перестал справляться с физической нагрузкой. Петросян заверил, что с ним все в порядке.Сейчас вместе с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом он отдыхает в Турции. К счастью для артиста, погода на курорте не очень жаркая.Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные разбирательства по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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знаменитости, евгений петросян, шоу-бизнес
13:08 01.08.2022
 
Петросян прокомментировал слухи о проблемах с ногами

Евгений Петросян из Турции прокомментировал слухи о проблемах с ногами

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евгений Петросян в социальных сетях прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем: около года назад журналисты сфотографировали его со специальными тейпами на ногах. В Сети тогда решили, что юморист перестал справляться с физической нагрузкой. Петросян заверил, что с ним все в порядке.

"Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК – я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона", – написал юморист.

Сейчас вместе с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом он отдыхает в Турции. К счастью для артиста, погода на курорте не очень жаркая.

"Турция нынче пощадила нас – жара умеренная. Медитирую!" – заключил Петросян.

Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные разбирательства по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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