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"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна - РИА Новости, 16.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220316/stepanenko-1778406094.html
"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна
"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна - РИА Новости, 16.03.2022
"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна
Адвокат Сергей Жорин рассказал о причинах затянувшегося развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он отметил, что артист обладает внушительной коллекцией... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:41
2022-03-16T11:41
шоубиз
знаменитости
елена степаненко
евгений петросян
сергей жорин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин рассказал о причинах затянувшегося развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он отметил, что артист обладает внушительной коллекцией антикварных предметов. Оценивать каждый экземпляр, по словам Жорина, необходимо отдельно.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что складывается ощущение, что артистка не стремится торопить события.Ранее сама Елена отмечала, что развод пошел ей на пользу, и пожелала счастья новой избраннице экс-супруга – Татьяне Брухуновой.
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знаменитости, елена степаненко, евгений петросян, сергей жорин, шоу-бизнес
11:41 16.03.2022
 
"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна

Сергей Жорин назвал причины затянутого развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна

© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра СкобцоваВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра Скобцова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин рассказал о причинах затянувшегося развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он отметил, что артист обладает внушительной коллекцией антикварных предметов. Оценивать каждый экземпляр, по словам Жорина, необходимо отдельно.

"Там более двух с половиной тысяч книг. Есть еще картины, фарфор, статуэтки. Так вот книг только две с половиной тысячи. Нужно каждую книгу осмотреть, описать, оценить. Вот сколько оценивать две с половиной тысячи книг? То есть, это может занять реально все эти годы", — отметил адвокат.

В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что складывается ощущение, что артистка не стремится торопить события.

"Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Что она никуда не торопится, она собралась жить вечно и, собственно говоря, хочет, чтобы это происходило долго", – заключил Жорин.

Ранее сама Елена отмечала, что развод пошел ей на пользу, и пожелала счастья новой избраннице экс-супруга – Татьяне Брухуновой.
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