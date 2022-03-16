https://ria.ru/20220316/stepanenko-1778406094.html

"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна

"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна - РИА Новости, 16.03.2022

"Это может занять годы": адвокат о затянутом разводе Степаненко и Петросяна

Адвокат Сергей Жорин рассказал о причинах затянувшегося развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он отметил, что артист обладает внушительной коллекцией... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:41

2022-03-16T11:41

2022-03-16T11:41

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин рассказал о причинах затянувшегося развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Он отметил, что артист обладает внушительной коллекцией антикварных предметов. Оценивать каждый экземпляр, по словам Жорина, необходимо отдельно.В комментарии "Пятому каналу" он добавил, что складывается ощущение, что артистка не стремится торопить события.Ранее сама Елена отмечала, что развод пошел ей на пользу, и пожелала счастья новой избраннице экс-супруга – Татьяне Брухуновой.

https://ria.ru/20220117/brukhunova-1768185898.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена степаненко, евгений петросян, сергей жорин, шоу-бизнес