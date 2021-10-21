https://ria.ru/20211021/stepanenko-1755586466.html

"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой

"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой - РИА Новости, 21.10.2021

"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой

Елена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:35

2021-10-21T14:35

2021-10-21T14:35

шоубиз

евгений петросян

елена степаненко

знаменитости

татьяна брухунова

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Елена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших супругов.Ранее стало известно, что суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц. Супруги развелись в 2018 году, но до сих пор решают вопрос о разделе имущества. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.

https://ria.ru/20210924/brukhunova-1751663798.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, елена степаненко, знаменитости, татьяна брухунова