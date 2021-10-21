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"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой
"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой - РИА Новости, 21.10.2021
"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой
Елена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:35
2021-10-21T14:35
2021-10-21T14:35
шоубиз
евгений петросян
елена степаненко
знаменитости
татьяна брухунова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Елена Степаненко пожелала счастья новой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Многие поклонники юмористов считают, что она стала разлучницей бывших супругов.Ранее стало известно, что суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц. Супруги развелись в 2018 году, но до сих пор решают вопрос о разделе имущества. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.
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евгений петросян, елена степаненко, знаменитости, татьяна брухунова
"Развод пошел на пользу": Степаненко пожелала счастья Брухуновой
Степаненко пожелала новой жене Петросяна Брухуновой счастья и здоровья