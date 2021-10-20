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Шоубиз
https://ria.ru/20211020/stepanenko-1755412084.html
Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц
Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц - РИА Новости, 20.10.2021
Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц
Мосгорсуд отложил на 18 ноября пересмотр решения о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в связи с ее уточнениями по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:29
2021-10-20T15:29
шоубиз
жилье
евгений петросян
знаменитости
елена степаненко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 18 ноября пересмотр решения о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в связи с ее уточнениями по имуществу и деньгам, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.Хамовнический районный суд разделил имущество бывших супругов поровну. При этом 500-метровая квартира в 1-м Зачатьевском переулке в престижном районе Хамовники досталась Степаненко. Решение обжаловали обе стороны.Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет.
https://ria.ru/20210916/petrosyan-1750379232.html
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жилье, евгений петросян, знаменитости, елена степаненко
15:29 20.10.2021
 
Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц

Мосгорсуд взял месяц на изучение уточнений Степаненко по разделу имущества с Петросяном

© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра СкобцоваВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра Скобцова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 18 ноября пересмотр решения о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в связи с ее уточнениями по имуществу и деньгам, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

"Степаненко представила восемь уточнений по имуществу и деньгам. Мосгорсуду требуется время на изучение документов. В связи с этим заседание отложено на 18 ноября", – сказал представитель Петросяна.

Хамовнический районный суд разделил имущество бывших супругов поровну. При этом 500-метровая квартира в 1-м Зачатьевском переулке в престижном районе Хамовники досталась Степаненко. Решение обжаловали обе стороны.
Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте.
Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет.
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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ШоубизЖильеЕвгений ПетросянЗнаменитостиЕлена Степаненко
 
 
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