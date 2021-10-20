https://ria.ru/20211020/stepanenko-1755412084.html

Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц

Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц - РИА Новости, 20.10.2021

Суд о разделе имущества между Степаненко и Петросяном перенесли на месяц

Мосгорсуд отложил на 18 ноября пересмотр решения о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в связи с ее уточнениями по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:29

2021-10-20T15:29

2021-10-20T15:29

шоубиз

жилье

евгений петросян

знаменитости

елена степаненко

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 18 ноября пересмотр решения о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко в связи с ее уточнениями по имуществу и деньгам, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.Хамовнический районный суд разделил имущество бывших супругов поровну. При этом 500-метровая квартира в 1-м Зачатьевском переулке в престижном районе Хамовники досталась Степаненко. Решение обжаловали обе стороны.Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет.

https://ria.ru/20210916/petrosyan-1750379232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, евгений петросян, знаменитости, елена степаненко