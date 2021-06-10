https://ria.ru/20210610/imuschestvo-1736545094.html

Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну

Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну - РИА Новости, 10.06.2021

Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну

Хамовнический суд Москвы в четверг разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:22

2021-06-10T21:22

2021-06-10T21:22

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сергей жорин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко, сообщил РИА Новости один из участников закрытого судебного разбирательства."Суд принял решение разделить имущество поровну между сторонами", - сказал собеседник агентства.Официальным комментарием суда РИА Новости пока не располагает.Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего теперь уже бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Как сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин, в настоящее время экспертиза завершена, по ее результатам будут уточнены исковые требования.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

https://ria.ru/20201227/petrosyan-1591110412.html

https://ria.ru/20200802/1575275886.html

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россия, елена степаненко, сергей жорин, москва, евгений петросян