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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210610/imuschestvo-1736545094.html
Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну
Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну - РИА Новости, 10.06.2021
Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну
Хамовнический суд Москвы в четверг разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T21:22
2021-06-10T21:22
шоубиз
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елена степаненко
сергей жорин
москва
евгений петросян
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко, сообщил РИА Новости один из участников закрытого судебного разбирательства."Суд принял решение разделить имущество поровну между сторонами", - сказал собеседник агентства.Официальным комментарием суда РИА Новости пока не располагает.Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего теперь уже бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Как сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин, в настоящее время экспертиза завершена, по ее результатам будут уточнены исковые требования.Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.
https://ria.ru/20201227/petrosyan-1591110412.html
https://ria.ru/20200802/1575275886.html
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россия, елена степаненко, сергей жорин, москва, евгений петросян
Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко поровну
21:22 10.06.2021
 
© Фото : официальный сайт Евгения ПетросянаВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна

Суд разделил поровну имущество между бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг разделил поровну имущество между бывшими супругами юмористом Евгением Петросяном и народной артисткой Еленой Степаненко, сообщил РИА Новости один из участников закрытого судебного разбирательства.
"Суд принял решение разделить имущество поровну между сторонами", - сказал собеседник агентства.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко
Официальным комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
Оценка стоимости имущества заняла почти два года: ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего теперь уже бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Как сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин, в настоящее время экспертиза завершена, по ее результатам будут уточнены исковые требования.
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа 2020, 15:25
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.
 
ШоубизРоссияЕлена СтепаненкоСергей ЖоринМоскваЕвгений Петросян
 
 
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