https://ria.ru/20220906/borrel-1814721506.html

Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД

Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022

Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД

Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:04

2022-09-06T08:04

2022-09-06T09:22

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в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ, об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии."Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией.Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ", - заявил Руденко."Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента", - отметил замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220906/uscherb-1814714041.html

https://ria.ru/20220906/ukraina-1814699415.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, россия, в мире