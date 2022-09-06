08:04 06.09.2022 (обновлено: 09:22 06.09.2022)
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ, об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии.
"Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией.
Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ", - заявил Руденко.
"Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента", - отметил замглавы МИД РФ.