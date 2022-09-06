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Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
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Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:04
2022-09-06T09:22
украина
евросоюз
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ, об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии."Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией.Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ", - заявил Руденко."Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента", - отметил замглавы МИД РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220906/uscherb-1814714041.html
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украина, евросоюз, россия, в мире
Украина, Евросоюз, Россия, В мире
08:04 06.09.2022 (обновлено: 09:22 06.09.2022)
 
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз не задумывается о последствиях оказания военной помощи Киеву, Брюссель настроен на затягивание конфликта и тем самым ставит под угрозу безопасность на всем континенте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, отдельные страны-члены Евросоюза уже занимаются подготовкой ВСУ, об этом открыто заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Праге 30 августа, где обсуждались перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза. Видимо, в ЕС в дополнение к осуществляемым поставкам оружия и военной техники Киеву, "стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом", добавил Руденко, комментируя создание такой миссии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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"Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией.
Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта. Для этого реализуется сценарий превращения Украины в очаг постоянной напряженности и нестабильности у российских границ", - заявил Руденко.
"Все это весьма опасно. Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей. В результате обстрелов разрушается гражданская инфраструктура. Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента", - отметил замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
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